Gemini Live : Le nouveau bouton flottant qui révolutionne le multitâche

Jusqu’ici, Gemini Live avait un défaut très « 2024 » : dès que vous sortiez de l’app, la conversation devenait une activité cachée, coincée derrière le panneau de notifications. Google est en train de corriger ce point de friction avec une évolution simple, mais décisive : un contrôle flottant à l’écran, façon bulle, pour gérer Gemini Live sans interrompre ce que vous faites.

Plusieurs observateurs rapportent que Google commence à déployer une nouvelle interface de contrôle pour Gemini Live : au lieu de dépendre de la barre de notifications pour vérifier si l’assistant écoute ou pour terminer la session, vous verrez un petit bouton flottant (et un mini-menu) posé au-dessus de vos applications.

Ce n’est pas une idée sortie de nulle part : AssembleDebug évoquait déjà fin 2025 un concept similaire — un overlay réduit à un bouton « revenir à la session » — mais là, on passe du soupçon à des captures sur appareils réels.

Le nouveau comportement est pensé pour le multitâche :

un bouton flottant reste accessible pendant que vous naviguez (Instagram, mails, navigateur, etc.) ;

un mini panneau donne accès aux contrôles essentiels (reprendre, gérer, terminer), sans glisser la barre de notifications.

Android Police parle d’une refonte centrée sur un floating action button et un overlay plus compact, qui rend l’usage « en continu » beaucoup plus naturel.

Gemini Live : une friction en moins, un usage en plus

Ce genre d’ajustement paraît mineur… jusqu’à ce qu’on l’ait. En pratique, il règle trois irritants :

Visibilité : vous savez que Gemini Live tourne, comme un appel en cours, mais sans envahir l’écran. Contrôle immédiat : plus besoin de « descendre » l’UI système juste pour stopper une session. Continuité : Gemini Live ressemble davantage à une couche d’assistance permanente, et moins à une activité isolée.

C’est aussi cohérent avec la trajectoire de Google : Gemini Live est déjà présenté comme un assistant plus « naturel », plus intégré et plus fluide, et ces micro-éléments d’interface sont exactement ce qui transforme une démo IA en réflexe quotidien.

Déploiement progressif… et le bouton « pause »

Deux limites ressortent déjà des premiers aperçus. Le rythme du déploiement : comme souvent chez Google, le déploiement est progressif (serveur-side), donc deux personnes avec la même version peuvent ne pas voir la même chose tout de suite. Et, la « pause » : beaucoup d’overlays proposent un vrai mode pause (mettre en attente sans terminer). D’après les visuels qui circulent, ce contrôle n’est pas encore évident — et c’est souvent l’action la plus demandée en usage réel.

Si Google ajoute une pause, un verrouillage micro plus intelligent, et des raccourcis cohérents, Gemini Live pourrait enfin devenir ce qu’il promet : une IA « présente » sans être intrusive.