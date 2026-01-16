iPhone 18 & iPhone Fold : Apple prépare un big-bang stratégique pour l’automne 2026

Si l’on en croit la dernière note relayée par l’analyste Jeff Pu (GF Securities), Apple s’apprête à jouer une partition assez atypique en 2026 : resserrer sa gamme iPhone d’automne autour des modèles les plus rentables — iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et iPhone Fold — tout en capitalisant sur une demande « premium » jugée plus robuste que le reste du marché.

Pu anticipe un recul d’environ 4 % du marché mondial des smartphones en 2026, dans un contexte de coûts composants sous pression.

À côté, d’autres baromètres sont moins sévères, mais vont dans la même direction : Counterpoint évoque une baisse de 2,1 % des expéditions mondiales en 2026, et IDC parle de -0,9 % (les deux pointant la hausse des coûts mémoire).

Dans ce décor, Pu projette 250 millions d’iPhone expédiés en 2026 (+2 %), ce qui ferait grimper la part de marché d’Apple à 21 % (contre 20 % en 2025, 19 % en 2024, selon sa grille). Et, il avance un autre signal de traction : Apple aurait relevé son forecast de production T1 2026 à 59 millions d’unités (vs 56M).

Le « twist » 2026 : une gamme d’automne recentrée sur 3 modèles

Le point le plus structurant, c’est la cadence : à l’automne 2026 (septembre, dans le tableau de Pu), Apple se concentrerait sur trois modèles haut de gamme, et reporterait les modèles plus « grand public » au printemps suivant.

Automne 2026 : iPhone 18 Pro/18 Pro Max/iPhone Fold

Printemps 2027 : iPhone 18 « standard », iPhone 18e et iPhone Air 2

Ce découpage colle assez bien à une logique simple : garder l’automne pour le « premium » (marges, halo produit), et faire du printemps un second temps fort plus accessible.

iPhone Fold : Touch ID, 7,8 pouces déplié… et une contrainte de design assumée

Dans la fiche technique attribuée à Pu, l’iPhone Fold serait un format « livre » avec un écran de 7,8 pouces à l’intérieur (déplié) et un écran de 5,3 pouces à l’extérieur. De plus, le smartphone pliable se vantera d’un capteur Touch ID au lieu de Face ID (zéro « structured light »), probablement par manque de place et/ou pour maîtriser l’épaisseur

Côté matériaux, Pu évoque un châssis mixte titane + aluminium.

Le fil rouge : l’IA dicte le hardware (N2, WMCM, 12 Go de RAM)

Le message « tech » de 2026 serait moins une révolution de design qu’un upgrade d’infrastructure :

puce A20 Pro gravée en N2 (2 nm)

packaging WMCM

12 Go de LPDDR5 sur toute la ligne iPhone 18 (selon Pu)

L’idée, explicitement, est de soutenir davantage de traitements on-device liés à l’IA (Siri plus capable, workflows plus lourds), tout en gardant la voie du cloud privé quand nécessaire.

Ce qui « attend » vraiment les fans d’iPhone

Si ces informations se confirment, 2026 ressemblera moins à une année « pour tout le monde » qu’à une année de consolidation premium :

Un iPhone Fold comme produit halo (même si ce sera, mécaniquement, un modèle de niche au début).

Des Pro plus « sérieux » sur l’architecture (2 nm + packaging) plutôt que sur des nouveautés.

Une Apple qui se protège de la volatilité du milieu de gamme au moment où les coûts (notamment mémoire) poussent les prix vers le haut.

Et si, en toile de fond, Apple commence à préparer un 2027 « anniversaire » — au point que certains rapports évoquent même un saut de naming vers iPhone 20 (et l’abandon d’« iPhone 19″) — alors 2026 pourrait être l’année charnière : celle où Apple met en place la base technique avant un grand pivot marketing/design.