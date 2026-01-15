Accueil » iPhone 18 : Apple préparerait un lancement en deux temps (et un iPhone pliable en vitrine)

iPhone 18 : Apple préparerait un lancement en deux temps (et un iPhone pliable en vitrine)

Depuis des années, Apple déroule son calendrier iPhone comme une mécanique suisse : septembre, tous les modèles, même scène, même tempo. Sauf qu’en coulisses, plusieurs sources crédibles décrivent un changement de cadence dès 2026 — avec un objectif clair : donner de l’air à une gamme devenue trop dense… et réserver la lumière aux iPhone les plus rentables.

D’après plusieurs rapports convergents, Apple envisagerait une stratégie à deux lancements par an.

iPhone 18 et iPhone 18 Pro : deux lancements par an

L’idée : conserver l’automne 2026 pour les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, et y ajouter le très attendu iPhone pliable — un « moment produit » suffisamment fort pour justifier une keynote centrée sur le haut de gamme.

Puis, au printemps 2027, Apple ferait débarquer l’iPhone 18 « standard » et un iPhone 18e plus accessible, dans une seconde vague qui relancerait la gamme en milieu de cycle.

Ce découpage, s’il se confirme, serait une rupture majeure : non pas « moins d’iPhone », mais des iPhone mieux espacés, avec une narration marketing plus lisible.

Et l’iPhone Air 2 ? Le modèle le plus flou… et peut-être le plus révélateur

Dans ce puzzle, l’iPhone Air 2 est la pièce qui bouge le plus. Certaines fuites le plaçaient dans la vague de l’automne 2026, mais plusieurs signaux indiquent désormais un report au printemps 2027 au plus tôt, Apple ayant revu ses ambitions après une demande jugée décevante pour la première génération.

Ce détail est intéressant parce qu’il raconte l’arbitrage derrière la stratégie : si Apple étale ses lancements, c’est aussi pour éviter qu’un modèle « intermédiaire » se fasse écraser entre un Pro ultra-désirable et un pliable qui capte toute l’attention.

Pourquoi Apple ferait ça maintenant : la stratégie derrière le calendrier

Plusieurs raisons reviennent dans les analyses :

Une gamme iPhone trop chargée, qui dilue l’attention et complique la lisibilité (Pro, Pro Max, Air, e, pliable, plus les anciens modèles encore au catalogue).

Un levier business évident : deux temps forts, c’est aussi deux pics de communication, deux cycles de ventes, et une meilleure répartition des revenus sur l’année.

Un pliable à « protéger » : si Apple lance son premier iPhone Fold, l’entreprise voudra éviter qu’il soit noyé dans une avalanche de références. Le pliable doit être l’événement, pas une ligne de plus sur un slide.

En filigrane, on lit aussi une autre réalité : Apple arrive dans une ère où IA, nouveaux formats et contraintes industrielles (miniaturisation, autonomie, coûts composants) rendent l’exécution plus complexe. Étaler, c’est aussi s’offrir du temps.

Ce que ça change pour vous (et pour le marché)

Si ce calendrier se confirme, l’impact est très concret :

Vous visez le « meilleur iPhone » : l’automne 2026 deviendrait le rendez-vous premium (Pro/Pro Max/pliable).

Vous achetez plutôt « raisonnable » : il faudra peut-être attendre printemps 2027 pour l’iPhone 18 standard et l’iPhone 18e.

Côté concurrence, Apple se donne une arme : occuper l’espace médiatique deux fois par an, là où Android concentre souvent ses temps forts (début d’année pour Samsung, puis rentrée pour les Pixel et d’autres). Deux vagues Apple pourraient rendre l’air encore plus rare.

Reste une inconnue majeure : l’exécution. Apple peut réussir ce changement s’il donne à chaque vague une identité forte. Sinon, il risque l’effet inverse : une gamme éclatée, moins lisible… et un public qui « attend le prochain ».