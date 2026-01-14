Accueil » iPhone Fold : Apple lance le prototypage de son premier smartphone pliable pour 2026

Apple n’a jamais autant laissé filtrer son futur qu’en 2026. Selon de nouvelles fuites venues de Chine, la marque aurait lancé une phase de prototypage précoce de son premier iPhone pliable, souvent nommé iPhone Fold, un modèle de type « livre » pensé comme un produit premium — pas comme un simple galop d’essai.

Et si l’on en croit les mêmes sources, Apple viserait un lancement à l’automne 2026, dans la foulée des iPhone 18 Pro.

La fuite la plus récente attribuée à Digital Chat Station évoque un appareil déjà en phase d’échantillonnage interne, avec un duo d’écrans 7,58 pouces (interne) et 5,25 pouces (externe). Ces dimensions racontent quelque chose d’important : Apple ne chercherait pas à « faire le plus grand pliable », mais à optimiser la prise en main et l’ergonomie au quotidien — un terrain où beaucoup de foldables restent perfectibles, surtout côté épaisseur, rigidité et équilibre fermé/ouvert.

iPhone Fold : L’obsession Apple, faire disparaître la découpe

Côté design, plusieurs sources convergent sur un point : Apple testerait un capteur photo sous l’écran côté dalle interne et un poinçon côté écran externe.

En filigrane, c’est la même promesse que sur iPhone depuis 10 ans : réduire l’interface matérielle visible pour laisser le logiciel respirer. Mais, le pliable ajoute une contrainte brutale : chaque millimètre compte, et certains rapports suggèrent que Apple pourrait aller jusqu’à remplacer Face ID par Touch ID (souvent évoqué sur le bouton latéral) pour gagner de la place.

Et puis il y a le sujet qui fâche tout le monde : la pliure. Au CES 2026, Samsung Display a montré des avancées autour d’écrans « moins marqués », au point d’alimenter les spéculations sur qui — de Samsung ou d’Apple — profitera le premier des meilleures dalles.

Attention toutefois : ce genre de démonstration n’est pas une confirmation d’intégration produit.

Une puce « sur mesure » et un iOS pensé pour le pli : la vraie différence Apple

L’autre signal intéressant, c’est la logique industrielle : plusieurs fuites décrivent un processeur Apple conçu spécifiquement pour ce format, et une adaptation logicielle orientée multitâche et transitions multi-écrans. À ce stade, impossible de distinguer ce qui relève d’un OS « vraiment nouveau » ou d’une évolution d’iOS, mais l’intention est claire : Apple veut éviter le piège des smartphones pliables Android où le matériel avance souvent plus vite que l’expérience.

C’est aussi là que le pliant peut devenir stratégique : un iPhone Fold n’a de sens que s’il crée une nouvelle catégorie d’usages, pas s’il se contente d’être un iPhone qui s’ouvre.

Un lancement à l’automne 2026… dans un champ de bataille « wide fold »

Le scénario le plus cité reste une annonce à l’automne 2026, aux côtés des iPhone 18 Pro. Et l’environnement concurrentiel se densifie déjà : Samsung préparerait un modèle « Wide » en plus du Galaxy Z Fold 8, pendant que OPPO serait aussi en train de travailler sur un pliable à écrans plus larges (Find N7), précisément sur la même fenêtre de 2026.

Autrement dit : en arrivant « tard », Apple pourrait arriver au moment où le marché est enfin prêt — plus mature, moins expérimental, et plus exigeant sur les détails (pliure, solidité, poids, autonomie). Le vrai pari, ce n’est pas de faire un pliant. C’est de faire le premier pliant que les gens ont envie de garder trois ans.