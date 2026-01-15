Accueil » Xiaomi Pad 8 et 8 Pro : Le lancement mondial confirmé par une nouvelle certification

Dans le petit théâtre des certifications, il y a un moment qui compte plus que les autres : celui où les numéros de modèle cessent d’être des énigmes pour devenir des produits « nommés ». Cette semaine, la TDRA (Émirats arabes unis) a validé deux tablettes Xiaomi — et, surtout, a confirmé leurs appellations finales : Xiaomi Pad 8 et Xiaomi Pad 8 Pro.

Un détail en apparence administratif, mais souvent le signe qu’un lancement international entre dans sa dernière ligne droite.

Après l’IMDA et la FCC, la TDRA met un nom sur les références

Les deux appareils repérés portent les références 25097RP43G et 25091RP04G. D’après les listings TDRA, ces modèles correspondent respectivement à Xiaomi Pad 8 et Xiaomi Pad 8 Pro.

Ce n’est pas la première apparition : les mêmes références avaient déjà été associées à des variantes globales via la certification IMDA à Singapour, et le Pad 8 Pro a également pointé le bout de son nez côté FCC, un classique avant une commercialisation plus large.

Une fiche technique taillée pour le multitâche

La particularité ici, c’est que l’actualité des certifications arrive après une annonce en Chine : la série Pad 8 a déjà été présentée sur son marché d’origine fin septembre 2025, avec un positionnement très « productivité + divertissement ».

Les deux modèles partagent une base commune ambitieuse :

écran 11,2 pouces au format 3:2, définition 3200 × 2136, 144 Hz, pic à 800 nits, Dolby Vision (selon les fiches relayées lors du lancement)

batterie 9 200 mAh

HyperOS 3 basé sur Android 16

accessoires et usages « comme sur PC » (clavier/stylet, apps et fonctions orientées bureautique), avec un discours très appuyé sur la productivité

Le modèle Pro se joue surtout au niveau du SoC et de la charge

Sur le papier, Xiaomi sépare les deux tablettes avec une hiérarchie limpide :

Xiaomi Pad 8 : plateforme Snapdragon « sub-premium » (annoncée autour du Snapdragon 8 s Gen 4 selon les sources de lancement)

Xiaomi Pad 8 Pro : Snapdragon 8 Elite, pour viser clairement la catégorie « Android haut de gamme »

Charge rapide : les rapports de lancement évoquent 45 W pour la Pad 8 et 67 W pour la Pad 8 Pro

En creux, Xiaomi cherche à vendre deux philosophies : une tablette « premium accessible » (Xiaomi Pad 8) et une version « remplaçante d’ordinateur d’appoint » (Xiaomi Pad 8 Pro), avec plus de marge et un discours plus musclé.

Pourquoi cette confirmation TDRA est un signal fort ?

Les certifications ne sont pas glamour, mais elles sont rarement gratuites. Quand une autorité comme la TDRA affiche le nom marketing, cela indique généralement que :

le produit est suffisamment figé pour être « brandé » officiellement, la chaîne de lancement global est déjà en mouvement (documentation, conformité, packaging).

Reste un point essentiel : une certification n’est pas une date. Mais, l’empilement IMDA + FCC + TDRA dessine un scénario cohérent avec une arrivée au premier trimestre — et certaines rumeurs l’alignent même sur un événement global Xiaomi autour de ses prochains flagships.

À ce stade, il faut toutefois garder la formule « probable » : Xiaomi n’a pas encore communiqué de calendrier international ferme.