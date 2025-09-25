Accueil » Xiaomi Pad 8 : La tablette puissante et abordable pour le quotidien ?

Xiaomi a dévoilé aujourd’hui la Xiaomi Pad 8, une tablette Android puissante pensée pour la productivité, les loisirs et l’usage quotidien.

Lancée aux côtés de la Xiaomi Pad 8 Pro, elle reprend une grande partie de ses innovations tout en offrant un positionnement tarifaire plus accessible. Avec son grand écran 3.2K, sa finesse, son nouveau processeur Snapdragon 8 s Gen 4 et HyperOS 3, la Xiaomi Pad 8 s’impose comme une alternative sérieuse aux tablettes PC.

Xiaomi Pad 8 : Un écran 3.2K ultra-fluide, même dans la version Matte

La Xiaomi Pad 8 est équipée d’un écran LCD 11,2 pouces 3.2K (3 200 × 2 136 pixels) au format 3:2, pensé pour la lecture, le multitâche et les applications bureautiques. Il prend en charge :

Un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 144 Hz

La colorimétrie 12 bits

Une luminosité de 800 nits

Les standards HDR10, Dolby Vision et HDR Vivid

Une édition Matte est également disponible, avec un traitement AG nano-gravé réduisant les reflets de 70 % et filtrant 99 % de la lumière parasite — parfait pour les environnements lumineux.

Performances : Snapdragon 8 s Gen 4, IA et jeu optimisé

La tablette embarque un Snapdragon 8 s Gen 4 gravé en 4 nm, avec un CPU octa-core cadencé à 3,21 GHz et un GPU Adreno boosté. Xiaomi promet :

+32,5 % de puissance CPU

+51 % de performance GPU par rapport à la génération précédente

Une expérience de jeu fluide avec plus de 119 fps en moyenne sur des sessions MOBA de 60 minutes

HyperOS 3 : multitâche intelligent, design repensé

Basée sur HyperOS 3, la Xiaomi Pad 8 bénéficie d’un environnement optimisé pour le grand écran :

Nouveau mode multitâche avec fenêtres flottantes, aperçus rapides, fractionnement 1:9

Navigateur PC complet avec raccourcis clavier

Papier peint dynamique par IA, nouvel écran de verrouillage

Collaboration fluide avec les appareils iOS/macOS

Caméras intelligentes et audio immersif

Caméra arrière 13 mégapixels, enregistrement 4K à 30 fps

Caméra frontale 8 mégapixels ultra grand-angle, avec centrage automatique IA, mode beauté, lumière d’appoint

Quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos et Hi-Res Audio

Réduction de bruit par empreinte vocale IA

Batterie longue durée et charge rapide

La batterie 9200 mAh offre jusqu’à :

9,37 heures de jeu

13 heures de lecture vidéo

18,5 heures de réunions en ligne

Elle prend en charge :

Recharge rapide filaire 45W

Recharge inversée 22,5W

Design soigné et connectivité complète

La Xiaomi 8 Pad dispose d’un châssis unibody métal, avec une épaisseur de 5,75 mm (ou 5,8 mm Matte), et un poids de 485 g (494 g Matte). Côté connectivité, la tablette dispose du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4, et dispose d’un port USB-C 3.2.

Sous le capot on retrouve jusqu’à 12 Go LPDDR5T de RAM, et jusqu’à 256 Go UFS 4,1 de stockage.

Accessoires disponibles :

Stylet Focus Pro avec retours haptiques et gestes avancés

Clavier magnétique flottant avec touchpad — vendu séparément (699 ¥ / ~ 85 euros)

Prix et disponibilité (Chine)

Disponible dès maintenant à la commande en Chine à partir de 2 199 ¥ (environ 265 euros) pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une disponibilité mondiale est attendue courant 2026.