Xiaomi Pad 8 : La tablette puissante et abordable pour le quotidien ?

Xiaomi a dévoilé aujourd’hui la Xiaomi Pad 8, une tablette Android puissante pensée pour la productivité, les loisirs et l’usage quotidien.

Lancée aux côtés de la Xiaomi Pad 8 Pro, elle reprend une grande partie de ses innovations tout en offrant un positionnement tarifaire plus accessible. Avec son grand écran 3.2K, sa finesse, son nouveau processeur Snapdragon 8 s Gen 4 et HyperOS 3, la Xiaomi Pad 8 s’impose comme une alternative sérieuse aux tablettes PC.

Xiaomi Pad 8 : Un écran 3.2K ultra-fluide, même dans la version Matte

La Xiaomi Pad 8 est équipée d’un écran LCD 11,2 pouces 3.2K (3 200 × 2 136 pixels) au format 3:2, pensé pour la lecture, le multitâche et les applications bureautiques. Il prend en charge :

  • Un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 144 Hz
  • La colorimétrie 12 bits
  • Une luminosité de 800 nits
  • Les standards HDR10, Dolby Vision et HDR Vivid

Une édition Matte est également disponible, avec un traitement AG nano-gravé réduisant les reflets de 70 % et filtrant 99 % de la lumière parasite — parfait pour les environnements lumineux.

Performances : Snapdragon 8 s Gen 4, IA et jeu optimisé

La tablette embarque un Snapdragon 8 s Gen 4 gravé en 4 nm, avec un CPU octa-core cadencé à 3,21 GHz et un GPU Adreno boosté. Xiaomi promet :

  • +32,5 % de puissance CPU
  • +51 % de performance GPU par rapport à la génération précédente
  • Une expérience de jeu fluide avec plus de 119 fps en moyenne sur des sessions MOBA de 60 minutes

HyperOS 3 : multitâche intelligent, design repensé

Basée sur HyperOS 3, la Xiaomi Pad 8 bénéficie d’un environnement optimisé pour le grand écran :

  • Nouveau mode multitâche avec fenêtres flottantes, aperçus rapides, fractionnement 1:9
  • Navigateur PC complet avec raccourcis clavier
  • Papier peint dynamique par IA, nouvel écran de verrouillage
  • Collaboration fluide avec les appareils iOS/macOS

Caméras intelligentes et audio immersif

  • Caméra arrière 13 mégapixels, enregistrement 4K à 30 fps
  • Caméra frontale 8 mégapixels ultra grand-angle, avec centrage automatique IA, mode beauté, lumière d’appoint
  • Quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos et Hi-Res Audio
  • Réduction de bruit par empreinte vocale IA

Batterie longue durée et charge rapide

La batterie 9200 mAh offre jusqu’à :

  • 9,37 heures de jeu
  • 13 heures de lecture vidéo
  • 18,5 heures de réunions en ligne

Elle prend en charge :

  • Recharge rapide filaire 45W
  • Recharge inversée 22,5W

Design soigné et connectivité complète

Xiaomi Pad 8

La Xiaomi 8 Pad dispose d’un châssis unibody métal, avec une épaisseur de 5,75 mm (ou 5,8 mm Matte), et un poids de 485 g (494 g Matte). Côté connectivité, la tablette dispose du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4, et dispose d’un port USB-C 3.2.

Sous le capot on retrouve jusqu’à 12 Go LPDDR5T de RAM, et jusqu’à 256 Go UFS 4,1 de stockage.

Accessoires disponibles :

  • Stylet Focus Pro avec retours haptiques et gestes avancés
  • Clavier magnétique flottant avec touchpad — vendu séparément (699 ¥ / ~ 85 euros)

Xiaomi Pad 8 1 1

Prix et disponibilité (Chine)

Disponible dès maintenant à la commande en Chine à partir de 2 199 ¥ (environ 265 euros) pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une disponibilité mondiale est attendue courant 2026.

 

