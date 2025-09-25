Xiaomi Pad 8 : La tablette puissante et abordable pour le quotidien ?

Xiaomi a dévoilé aujourd’hui la Xiaomi Pad 8, une tablette Android puissante pensée pour la productivité, les loisirs et l’usage quotidien.
Lancée aux côtés de la Xiaomi Pad 8 Pro, elle reprend une grande partie de ses innovations tout en offrant un positionnement tarifaire plus accessible. Avec son grand écran 3.2K, sa finesse, son nouveau processeur Snapdragon 8 s Gen 4 et HyperOS 3, la Xiaomi Pad 8 s’impose comme une alternative sérieuse aux tablettes PC.
Xiaomi Pad 8 : Un écran 3.2K ultra-fluide, même dans la version Matte
La Xiaomi Pad 8 est équipée d’un écran LCD 11,2 pouces 3.2K (3 200 × 2 136 pixels) au format 3:2, pensé pour la lecture, le multitâche et les applications bureautiques. Il prend en charge :
- Un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 144 Hz
- La colorimétrie 12 bits
- Une luminosité de 800 nits
- Les standards HDR10, Dolby Vision et HDR Vivid
Une édition Matte est également disponible, avec un traitement AG nano-gravé réduisant les reflets de 70 % et filtrant 99 % de la lumière parasite — parfait pour les environnements lumineux.
Performances : Snapdragon 8 s Gen 4, IA et jeu optimisé
La tablette embarque un Snapdragon 8 s Gen 4 gravé en 4 nm, avec un CPU octa-core cadencé à 3,21 GHz et un GPU Adreno boosté. Xiaomi promet :
- +32,5 % de puissance CPU
- +51 % de performance GPU par rapport à la génération précédente
- Une expérience de jeu fluide avec plus de 119 fps en moyenne sur des sessions MOBA de 60 minutes
HyperOS 3 : multitâche intelligent, design repensé
Basée sur HyperOS 3, la Xiaomi Pad 8 bénéficie d’un environnement optimisé pour le grand écran :
- Nouveau mode multitâche avec fenêtres flottantes, aperçus rapides, fractionnement 1:9
- Navigateur PC complet avec raccourcis clavier
- Papier peint dynamique par IA, nouvel écran de verrouillage
- Collaboration fluide avec les appareils iOS/macOS
Caméras intelligentes et audio immersif
- Caméra arrière 13 mégapixels, enregistrement 4K à 30 fps
- Caméra frontale 8 mégapixels ultra grand-angle, avec centrage automatique IA, mode beauté, lumière d’appoint
- Quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos et Hi-Res Audio
- Réduction de bruit par empreinte vocale IA
Batterie longue durée et charge rapide
La batterie 9200 mAh offre jusqu’à :
- 9,37 heures de jeu
- 13 heures de lecture vidéo
- 18,5 heures de réunions en ligne
Elle prend en charge :
- Recharge rapide filaire 45W
- Recharge inversée 22,5W
Design soigné et connectivité complète
La Xiaomi 8 Pad dispose d’un châssis unibody métal, avec une épaisseur de 5,75 mm (ou 5,8 mm Matte), et un poids de 485 g (494 g Matte). Côté connectivité, la tablette dispose du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4, et dispose d’un port USB-C 3.2.
Sous le capot on retrouve jusqu’à 12 Go LPDDR5T de RAM, et jusqu’à 256 Go UFS 4,1 de stockage.
Accessoires disponibles :
- Stylet Focus Pro avec retours haptiques et gestes avancés
- Clavier magnétique flottant avec touchpad — vendu séparément (699 ¥ / ~ 85 euros)
Prix et disponibilité (Chine)
Disponible dès maintenant à la commande en Chine à partir de 2 199 ¥ (environ 265 euros) pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une disponibilité mondiale est attendue courant 2026.