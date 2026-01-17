Android 17 : Google enterre (enfin) la tuile Internet et sépare Wi-Fi et Données mobiles

Ce sont parfois les détails qui font la différence entre un OS qu’on subit et un OS qu’on oublie — parce qu’il disparaît derrière les gestes. Selon une nouvelle fuite, Google travaillerait justement sur deux ajustements très concrets des Paramètres rapides d’Android 17 : stabiliser les panneaux séparés et, surtout, réintroduire en option des bascules Wi-Fi et données mobiles distinctes.

Un chantier UI qui touche à la « mémoire musculaire »

Depuis des années, Google ajuste le tiroir de notifications et les Paramètres rapides, parfois au prix de frictions quotidiennes (tap en trop, gestes moins évidents, contrôles regroupés). Le « panneau séparé » — un volet Notifications d’un côté, Paramètres rapides de l’autre — est régulièrement évoqué, et Android 17 semble être le moment où ce chantier se solidifie.

D’après Mystic Leaks sur Telegram, Google aurait corrigé une partie des soucis « visuels » et des bugs de comportement liés aux panneaux séparés, ce qui suggère une phase de stabilisation plutôt qu’une refonte totale.

Le point qui risque de parler à tout le monde est ailleurs : la fuite évoque un interrupteur optionnel permettant de séparer Wi-Fi et Données mobiles dans les Paramètres rapides, après des années de critiques sur le fameux contrôle combiné (« Internet »).

Le vrai impact : moins de frictions, plus de vitesse quand ça compte

Ce retour à deux bascules distinctes serait une mini-victoire d’ergonomie : couper le Wi-Fi en sortant, basculer sur les Données mobiles quand un réseau rame, diagnostiquer rapidement… ce sont des gestes « réflexes », et c’est précisément là que des sous-menus et des taps additionnels deviennent irritants.

Mais, il y a un détail crucial : optionnel peut vouloir dire « caché ». La fuite ne dit pas si ce réglage sera activé par défaut ou enfoui dans les paramètres, ce qui déterminera l’effet réel sur la majorité des utilisateurs.

Autre élément remonté : les smartphones pliables et tablettes pourraient ne pas pouvoir désactiver les panneaux séparés, même si les smartphones héritent d’une flexibilité. Sur grand écran, ça se défend (meilleure séparation, usage à deux mains), mais cela risque aussi de créer un Android à géométrie variable selon la diagonale.

À surveiller : les premiers aperçus dans les previews Android 17

Pour l’instant, la fuite ne rattache pas ces changements à une build précise ou à un calendrier beta clairement identifié. Le signal à guetter sera donc simple : les premières previews Android 17 où l’on pourra vérifier si ces options arrivent chez les testeurs… ou restent un prototype interne plus longtemps.