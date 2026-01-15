Accueil » Windows 11 26H1 : Pourquoi la Build 28000 est le socle secret du futur de l’Arm

Windows 11 26H1 : Pourquoi la Build 28000 est le socle secret du futur de l’Arm

Windows 11 26H1 : Pourquoi la Build 28000 est le socle secret du futur de l’Arm

Microsoft teste en ce moment Windows 11 version 26H1 via la Insider Preview Build 28000 (canal Canary). À première vue, rien d’un « grand » millésime grand public : quelques ajustements d’interface, des petits raffinements du quotidien.

En coulisses, en revanche, 26H1 ressemble davantage à une mise à niveau de plateforme — pensée pour préparer Windows à une nouvelle génération de machines Windows on Arm.

26H1 : Des fonctionnalités « rattrapées » plutôt qu’un vrai feature update

Microsoft le dit explicitement : 26H1 n’est pas une mise à jour de fonctionnalités pour 25H2, mais un ensemble de changements de plateforme destinés à « un matériel spécifique ».

Autrement dit, ce n’est pas le prochain Windows 11 pour tout le monde, c’est un Windows 11 « taillé » pour des PC précis.

D’où l’impression, côté utilisateurs Canary, d’une version qui récupère progressivement des améliorations déjà aperçues ailleurs (Dev/Beta/stable) plutôt que d’inventer une nouvelle grammaire.

Un Windows plus cohérent (et un peu plus « Copilot-ready »)

Même si 26H1 n’est pas vendu comme une révolution, la build 28000 (et la lignée Canary 26H1) intègre des détails qui comptent :

Explorateur de fichiers, mode sombre plus homogène : Les boîtes de dialogue (copie/déplacement/remplacement/erreurs/progression) épousent enfin le thème sombre de façon cohérente — une petite victoire pour ceux qui vivent en dark mode.

« Actions rapides » dans l’accueil de l’Explorateur : En survol, de nouveaux raccourcis apparaissent (« Open file location » ou « Ask Copilot »), avec des variations selon région/type de compte.

Recherche dans les Paramètres, des recommandations plus pertinentes : Un travail de fond sur l’expérience de recherche dans Settings, pour mieux guider l’utilisateur vers les bons réglages.

Partage de fichiers plus simple (glisser-déposer) : Objectif, réduire les frictions entre Explorateur et apps pour envoyer/partager plus vite.

Page « Mobile devices » modernisée : Une section revue dans Paramètres pour mieux gérer les smartphones connectés.

Xbox Full-Screen Experience, une approche plus « console » : Microsoft pousse une expérience plein écran plus immersive, notamment pertinente pour certains appareils hybrides/portables orientés jeu.

Windows Studio Effects, un support des webcams USB externes : Les effets Studio ne se limitent plus aux caméras intégrées : un signal clair que Microsoft veut standardiser ces briques « IA vidéo » sur davantage de configs.

26H1 est un Windows « socle » pour Snapdragon X2 (et la plateforme Bromine)

La pièce maîtresse, c’est Bromine : une nouvelle base de plateforme, qui succède à Germanium (utilisée par les branches récentes). Les sources qui suivent de près le dossier convergent : 26H1 sert à aligner noyau, pilotes et optimisations autour des puces Arm de prochaine génération, notamment Qualcomm Snapdragon X2 (et, selon plusieurs observateurs, des plateformes NVIDIA en préparation).

Au printemps pour les nouveaux PC Arm, pas pour les machines Intel/AMD

Côté disponibilité, le tableau qui se dessine est le suivant :

Printemps 2026 : arrivée de machines Snapdragon X2 livrées avec Windows 11 26H1 (plutôt qu’un déploiement large sur le parc existant).

Les PC Intel/AMD restent, eux, sur Windows 11 25H2 pour l’instant.

Microsoft maintient l’idée que le développement de fonctionnalités continue principalement sur 25H2, avant une mise à jour grand public plus ambitieuse au second semestre 2026 (souvent évoquée comme 26H2)

Windows 11 26H1 n’est pas là pour « surprendre » : il est là pour tenir une promesse. Celle d’un Windows on Arm plus mature, plus stable, mieux optimisé — et prêt à accompagner une nouvelle génération de PC qui ne veut plus être une curiosité, mais une alternative crédible. Le reste (les grosses nouveautés visibles) viendra plus tard. Bromine, lui, prépare le terrain.