Windows 11 25H2 : Le déploiement complet arrive le 14 octobre

La longue attente touche à sa fin : la mise à jour 2025 de Windows 11, officiellement connue sous le nom de version 25H2, va enfin être déployée à grande échelle.

Bien que Microsoft ait publié officiellement la version 25H2 le 30 septembre 2025, son déploiement progressif a pris du temps — mais cette phase de transition va s’achever très bientôt.

Windows 11 25H2: Une disponibilité complète dès le 14 octobre 2025

Selon un message publié sur le portail Admin de Microsoft, la version 25H2 sera disponible pour les organisations commerciales via Windows Server Update Services (WSUS) à partir du 14 octobre 2025.

Le message précise : « Pour les organisations commerciales, Windows 11 version 25H2 est disponible dès aujourd’hui [30 septembre] via Windows Autopatch et le centre d’administration Microsoft 365. Elle est également téléchargeable depuis le Microsoft Software Download Service et les abonnements Visual Studio. Le 14 octobre 2025, elle sera disponible via Windows Server Update Services (WSUS) ».

Pourquoi cette date est importante ?

La mise à disposition de Windows 11 25H2 sur WSUS est un jalon clé : historiquement, Microsoft a toujours synchronisé le lancement public et celui de WSUS. Cela a été le cas pour les versions 21H2, 22H2, 23H2 et 24H2. Le décalage observé cette année (30 septembre pour la sortie officielle, 14 octobre pour WSUS) explique sans doute la lenteur du déploiement pour les utilisateurs classiques.

En clair : si tout suit la logique habituelle, les particuliers devraient recevoir la mise à jour autour du 14 octobre, en même temps que les entreprises.

Une installation rapide et simple

Le processus d’installation reste facile et rapide. Microsoft précise toutefois que 25H2 est une mise à jour optionnelle : elle ne s’installera pas automatiquement. Pour la récupérer, il faudra aller dans Paramètres > Windows Update, repérer la mise à jour et cliquer sur « Télécharger et installer ».

Cette mise à jour n’introduit aucune révolution visuelle ni fonctionnalité majeure.

Elle met surtout l’accent sur :

Une stabilité accrue et des corrections de bugs mineurs.

Le support complet du Wi-Fi 7 pour les réseaux d’entreprise (une évolution de la compatibilité partielle introduite avec la version 24H2).

Une nouvelle stratégie de groupe (Group Policy) permettant aux administrateurs informatiques de désinstaller certaines applications préinstallées du Microsoft Store.

Bref, la version 25H2 est avant tout une mise à jour de fiabilité, destinée à améliorer les performances globales du système.

Un nouveau cycle de support

Le principal avantage de cette mise à jour est le redémarrage du cycle de support. Installer Windows 11 version 25H2 permet de bénéficier d’une nouvelle période de mises à jour de sécurité et de maintenance prolongée.

Le support de Windows 11 version 24H2 prendra fin le 13 octobre 2026. En passant à 25H2, vous prolongez votre support jusqu’au 12 octobre 2027.