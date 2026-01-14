Accueil » Galaxy A57 et A37 : Lancement imminent en février pour les nouveaux best-sellers de Samsung

Samsung n’a pas encore officialisé ses prochains Galaxy A, mais l’écosystème des fuites raconte déjà une histoire assez lisible : le Galaxy A57 et le Galaxy A37 semblent plus proches d’un lancement que le calendrier « habituel » de mars.

Entre certifications, passage sur Geekbench et rumeurs de unités envoyées à des créateurs, le dossier gagne en consistance — sans pour autant devenir une confirmation.

Galaxy A57 et A37 : Pourquoi l’hypothèse « février » prend du poids

Le déclencheur, c’est une série de posts du leaker Abhishek Yadav, affirmant que Samsung aurait déjà envoyé le Galaxy A57 à certains créateurs — et allant jusqu’à évoquer une fenêtre de lancement première ou deuxième semaine de février pour le duo A57/A37.

Ce genre d’info, prise seule, vaut ce que vaut X : une indication, pas une preuve. Mais, elle devient plus crédible quand elle s’empile avec des éléments « papier ».

Les documents qui comptent : 45 W confirmé, batterie du A37 presque « 5000 mAh »

C’est la partie la plus solide du puzzle : plusieurs médias rapportent des apparitions en certifications TÜV/IECEE associées aux modèles SM-A576U1 (A57) et SM-A376U1 (A37), avec un point commun : la charge filaire 45 W. Pour le Galaxy A37, la certification mentionne une capacité 4 905 mAh, typiquement commercialisée comme 5 000 mAh (capacité « rated » vs capacité « typical »).

Pour le Galaxy A57, la capacité n’est pas clairement exposée dans ces reprises, mais le scénario le plus probable reste une continuité autour de 5 000 mAh, comme la génération précédente.

Geekbench : Android 16 déjà là, et un repositionnement « mid-range premium »

Deuxième indice sérieux : le passage sur Geekbench. Le Galaxy A57 serait vu avec Android 16 et 12 Go de RAM, un volume de mémoire qui ressemble davantage à un « mid-range premium » qu’à un simple successeur du Galaxy A56. Côté puce, la rumeur parle d’un Exynos 1680 pour le A57, présenté comme l’héritier du Exynos 1580. Là encore, rien d’officiel, mais la direction est cohérente : Samsung cherche à muscler l’A5x (son best-seller mondial) tout en modernisant sa plateforme.

Le Galaxy A37, lui, serait associé à un profil plus « accessible », avec 6 Go de RAM et un SoC évoqué comme Exynos 1480 (ce que plusieurs reprises mentionnent).

Pourquoi Samsung aurait intérêt à avancer le calendrier ?

Si Samsung sort vraiment les Galaxy A57/A37 plus tôt, l’intérêt est double :

Occuper le terrain juste après les flagships : laisser la hype autour des Galaxy S26 retomber, puis relancer la machine avec les volumes des séries A (là où se fait la masse). Rendre la gamme A « moins frustrante » : 45 W + Android 16 dès la sortie, c’est une manière de réduire l’écart perçu avec les Galaxy S, surtout dans un contexte où les prix montent et où les acheteurs regardent davantage le rapport équipement/prix.

Et, il y a un contexte industriel : entre incertitudes sur les coûts composants et pression sur la mémoire en 2026, avancer des lancements peut aussi aider à sécuriser des volumes et des marges.