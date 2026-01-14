Accueil » Garmin quatix 8 Pro : La montre marine ultime avec SOS satellite et 80 km de portée

Sur l’eau, la technologie a une règle simple : elle doit marcher quand tout le reste lâche. Avec la quatix 8 Pro, Garmin pousse encore plus loin sa vision de la montre nautique premium, pensée pour ceux qui vivent entre pont, cockpit et mouillage — et qui veulent un filet de sécurité crédible quand le réseau disparaît.

La quatix 8 Pro reprend une recette « Luxe robuste » très Garmin : boîtier 47 mm, lunette titane, verre saphir, et surtout un écran AMOLED 1,4 » annoncé comme lisible en plein soleil. L’objectif n’est pas de séduire par une silhouette plus fine, mais par une promesse : encaisser le sel, les embruns, les manipulations répétées et les longues journées au large.

Le vrai différenciateur : la connectivité quand le signal s’éteint

Là où la quatix 8 Pro se détache d’une smartwatch « classique », c’est sur l’idée de continuité en mer : Garmin met en avant un mix LTE + inReach (satellite) pour messagerie bidirectionnelle, partage de position, et SOS directement depuis le poignet.

Point important : la fonction SOS dépend d’un abonnement inReach actif (Garmin le précise dans sa documentation). C’est cohérent avec le positionnement « sécurité » de la gamme, mais c’est aussi le genre de détail qui compte au moment de l’achat.

Garmin met également en avant son centre de réponse 24/7 pour la coordination des secours.

« Boat Mode » : une interface qui assume enfin le contexte

Autre ajout intéressant : un Boat Mode qui adapte l’affichage selon que vous êtes à bord ou à terre, en mettant au premier plan les outils marins (données de navigation, contrôle/infos embarquées) puis en revenant à une logique plus « quotidienne » une fois à quai. C’est une petite idée, mais un vrai marqueur d’usage : Garmin ne vend pas une montre de sport avec deux widgets nautiques — il vend un cockpit de poignet.

Garmin annonce jusqu’à 15 jours d’autonomie en mode montre connectée malgré l’AMOLED (un chiffre qui dit surtout une chose : ce produit n’est pas calibré pour la même vie qu’une Apple Watch).

Côté prix, la quatix 8 Pro est affichée 1 299,99 euros, disponible à partir du 16 janvier 2026.

Une montre de niche… mais une niche qui paie

Garmin sait exactement à qui il s’adresse : plaisanciers hauturiers, pros de la mer, régatiers, pêcheurs « offshore ». Pour eux, la question n’est pas « est-ce que c’est cher ? », mais « est-ce que ça évite une galère ? ». Et c’est là que Garmin est très fort : transformer des fonctions (satellite, SOS, modes marins) en valeur perçue immédiate.

Reste le dilemme classique : cette tranquillité d’esprit a un coût — et pas seulement à l’achat, puisque l’écosystème satellite implique un abonnement. Mais pour ceux qui sortent régulièrement de la zone de confort du LTE, la quatix 8 Pro ressemble moins à un gadget qu’à un équipement.