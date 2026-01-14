PC en hausse fin 2025, Mac stable : pourquoi Apple n’a pas profité du rebond du marché

Alors que les constructeurs PC ont profité du trimestre des fêtes pour accélérer, Apple a traversé le Q4 2025 sans véritable pic côté Mac. Un contraste frappant : le marché global a bondi, mais les Mac sont restés quasiment au même niveau, faisant mécaniquement reculer la part de marché d’Apple sur le trimestre.

Un Q4 2025 en hausse… dopé par l’anticipation

IDC estime que les expéditions mondiales de PC ont progressé d’environ 9,6 % au T4 2025, à 76,4 millions d’unités. Le moteur n’est pas uniquement la demande « naturelle » des fêtes : IDC pointe aussi un phénomène d’anticipation côté fabricants, qui tirent les stocks vers l’avant pour se protéger de tarifs potentiels et d’une pénurie mémoire (DRAM/NAND) qui menace de renchérir les configurations en 2026.

Dans le même temps, la fin du support de Windows 10 a joué un rôle de catalyseur : Microsoft a mis fin au support le 14 octobre 2025, ce qui a poussé une partie du parc à se renouveler plus vite.

Apple à contre-rythme : 7,1 millions de Mac, « flat » sur le trimestre

Sur ce trimestre en plein rebond, IDC attribue à Apple 7,1 millions de Mac expédiés, un niveau quasi inchangé sur un an (croissance proche de zéro), ce qui réduit sa part de marché pendant que Lenovo, HP et Dell affichent des croissances à deux chiffres.

Apple reste ainsi 4e vendeur mondial sur le trimestre derrière les trois géants Windows — un classement qui n’a rien d’anormal, mais dont la « tranquillité » détonne dans un trimestre où le marché s’est agité.

Pourquoi les Mac n’ont pas « surfé » sur la vague ?

Plusieurs explications, qui se complètent plutôt qu’elles ne s’excluent : Un cycle de remplacement moins « axé sur les délais ». Le boost de Windows 10 est, par définition, un accélérateur côté PC. Apple n’a pas d’équivalent de « fin de support » qui déclenche un rush comparable dans sa base installée.

En outre, il s’agit d’un trimestre tiré par l’inventaire, pas seulement par l’envie. IDC insiste sur « l’anticipation » des stocks pour éviter les hausses 2026 liées à la mémoire. C’est une dynamique très centrée sur les OEM (Lenovo/HP/Dell), qui peut moins concerner Apple si l’entreprise n’a pas voulu sur-stocker au même niveau.

Le paradoxe Apple : stable en Q4, mais solide sur l’année

Sur l’ensemble de 2025, IDC estime qu’Apple a expédié 25,6 millions de Mac, soit +11,1 % sur un an, mieux que la croissance du marché PC sur la période. Autrement dit : le Q4 « plat » n’efface pas une année plutôt dynamique, il suggère surtout que la croissance Apple n’a pas été portée par le même levier conjoncturel (stocks/deadlines/craintes tarifaires).

IDC anticipe une année 2026 volatile, avec des fabricants susceptibles d’augmenter les prix et même de réduire certaines configurations mémoire (RAM/SSD) pour préserver l’inventaire.

C’est là que la position d’Apple devient intéressante : Apple peut parfois mieux absorber les coûts via sa stratégie premium, mais si la pression mémoire touche les BOM et les prix, le marché risque de privilégier les renouvellements « nécessaires » plutôt que les upgrades d’agrément — ce qui peut limiter les pics saisonniers.

La situation actuelle n’est donc pas « mauvaise » pour Apple, mais elle est révélatrice : dans un marché qui repart, la stabilité peut paraître étonnamment silencieuse.