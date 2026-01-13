Marché PC : Pourquoi 2026 s'annonce comme l'année de toutes les pénuries ?

Le marché du PC a terminé 2025 sur un trimestre presque paradoxal : une croissance nette au moment même où l’industrie se prépare à une tempête de coûts et de pénuries.

Selon IDC, les expéditions mondiales ont bondi d’environ 10 % sur un an au T4 2025, pour atteindre 76,4 millions d’unités — un chiffre supérieur aux attentes, porté autant par la demande que par une course au stock.

Pourquoi ça a monté : Windows 10 + peur du « choc 2026 »

Deux accélérateurs se sont additionnés. D’abord, un classique de l’informatique : la fin de support d’un OS. Microsoft a officiellement mis fin au support de Windows 10 le 14 octobre 2025, ce qui a mécaniquement poussé une partie des particuliers et des entreprises à anticiper un renouvellement.

Ensuite, un phénomène plus récent, beaucoup plus « industrie » : IDC observe que les fabricants ont tiré les stocks vers l’avant pour se protéger à la fois de tarifs potentiels et d’une pénurie mémoire qui menace de renchérir les machines en 2026.

Le nerf de la guerre : la mémoire, aspirée par les data centers IA

Le point clé, c’est que la tension ne vient pas d’une seule marque, ni d’un seul composant, mais d’un arbitrage global : les « bits » partent là où la marge est la plus forte.

IDC explique que les prix DRAM et NAND/SSD ont déjà monté et que la disponibilité devient plus limitée, car la demande des data centers — dopée par l’IA — capte une part croissante de la capacité.

Et l’effet peut devenir très concret sur les PC : quand la mémoire manque, les OEM ont deux leviers rapides… augmenter les prix, ou baisser les configurations (moins de RAM/SSD à prix équivalent). C’est précisément le scénario « volatile » qu’IDC met sur la table.

Ce que ça change pour 2026 : des PC plus chers… et des fiches techniques moins « généreuses »

IDC anticipe déjà une hausse des prix moyens (ASP) en 2026, parce que les fabricants vont privilégier les gammes mid-range et premium (meilleures marges) pour absorber la hausse des coûts mémoire.

En parallèle, la pénurie n’est pas un bruit de fond abstrait : elle touche aussi la chaîne de stockage côté entreprise. Par exemple, Tom’s Hardware rapporte une flambée attendue sur la NAND enterprise au T1 2026, symptôme d’un marché où l’IA tire sur la corde de l’offre.

Même si « enterprise » ≠ « consumer », les deux mondes partagent des capacités industrielles et des priorités d’allocation — et c’est souvent comme ça que la pression finit par ruisseler.

Faut-il acheter un PC « plus tôt que prévu » ?

Si votre achat est déjà programmé (nouveau poste de travail, remplacement d’une machine limite, étudiant, etc.), le trimestre à venir a une logique simple : plus vous attendez, plus vous risquez de payer la hausse… ou d’avoir une configuration moins intéressante à budget constant.

Deux réflexes utiles en 2026 :

Surveillez la RAM/SSD dans les configs : certaines gammes pourraient repasser de 16 Go à 8 Go sur l’entrée/milieu de gamme si la tension dure.

Privilégiez l’évolutivité quand c’est possible : un PC avec RAM/SSD remplaçables vous protège mieux qu’un ultrabook tout soudé si les prix montent.

La conclusion est presque ironique : le « bon » trimestre 2025 ressemble moins à une reprise saine qu’à un achat de précaution. Et si IDC a raison, 2026 sera moins une année de croissance qu’une année de gestion de pénurie — pour les marques comme pour les acheteurs.