Galaxy S26 Ultra : Samsung passerait à la recharge rapide 60 W, selon une fuite

À l’approche du lancement de sa prochaine génération de smartphones haut de gamme, Samsung voit déjà fuiter plusieurs détails clés de son futur Galaxy S26 Ultra.

La dernière information en date concerne la recharge filaire, qui passerait à 60 W, contre 45 W sur la génération précédente. Une amélioration bienvenue… mais qui reste mesurée face à la concurrence.

Galaxy S26 Ultra : Une recharge à 60 W enfin au programme

Selon le leaker bien connu Ice Universe, le Galaxy S26 Ultra pourrait atteindre 75 % de batterie en environ 30 minutes grâce à une recharge filaire portée à 60 W. Ces chiffres proviendraient de tests internes réalisés par Samsung dans des conditions de laboratoire contrôlées, avec accessoires certifiés et paramètres standards.

Comme toujours, les performances réelles pourront varier en fonction de plusieurs facteurs : température ambiante, état de la batterie, usage simultané du téléphone ou type de chargeur utilisé.

Si cette information se confirme, il s’agirait d’un progrès par rapport au Galaxy S25 Ultra, qui plafonne à 45 W et nécessite environ 1 h 30 pour une charge complète selon les tests indépendants.

Une évolution technique cohérente… mais prudente

Samsung reste historiquement conservateur en matière de batteries, tant sur la capacité que sur la vitesse de charge. Le Galaxy S26 Ultra devrait embarquer une batterie de 5 200 mAh, bien que certaines sources évoquent le maintien d’une cellule de 5 000 mAh.

Dans ce contexte, passer de 45 W à 60 W permettrait surtout de gratter quelques minutes, sans bouleverser l’expérience utilisateur. À titre de comparaison :

le Galaxy S25 Ultra atteignait déjà environ 68 % en 30 minutes,

le Galaxy S26 Ultra ne gagnerait donc qu’une poignée de points supplémentaires sur le même laps de temps.

Samsung aurait d’ailleurs récemment commercialisé un nouveau chargeur 60 W, ce qui renforce la crédibilité de cette fuite.

Recharge sans fil et segmentation de gamme

D’autres rumeurs évoquent également une évolution de la recharge sans fil, qui passerait de 15 W à 25 W, ainsi que l’introduction d’un système magnétique via coque — sans aller jusqu’à un équivalent complet du MagSafe d’Apple.

Cette montée en puissance resterait toutefois exclusive au modèle Ultra :

le Galaxy S26 standard conserverait une recharge limitée à 25 W,

le Galaxy S26+ resterait à 45 W.

Une segmentation volontaire, fidèle à la stratégie de Samsung, qui réserve systématiquement les améliorations les plus visibles à son modèle Ultra.

Un pas en avant, mais encore loin des leaders

Sur le papier, la recharge à 60 W permettrait au Galaxy S26 Ultra de dépasser l’iPhone 17 Pro Max (environ 64 % en 30 minutes), et rivaliser avec certains modèles concurrents… sans les dépasser franchement. Face à des marques comme OnePlus, Xiaomi ou OPPO, qui proposent déjà des charges bien plus rapides (voire ultra-rapides), Samsung continue de privilégier la longévité et la sécurité plutôt que la performance brute.

Pour de nombreux utilisateurs, le compromis reste discutable : faut-il une autonomie légèrement meilleure, ou une recharge vraiment rapide ? Sur ce point, Samsung semble encore hésiter.

Comme toute information issue de fuites, ces données doivent être prises avec prudence. Samsung devrait lever le voile sur sa gamme Galaxy S26 d’ici fin janvier ou février 2026, lors d’un événement Galaxy Unpacked très attendu.

La question reste ouverte : le Galaxy S26 Ultra fera-t-il enfin un vrai bond en matière de batterie… ou s’agira-t-il d’une évolution de plus, prudente mais sans éclat ?