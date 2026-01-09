Accueil » MediaTek Filogic 8000 : le Wi-Fi 8 se concentre sur la fiabilité plutôt que la vitesse au CES 2026

MediaTek Filogic 8000 : le Wi-Fi 8 se concentre sur la fiabilité plutôt que la vitesse au CES 2026

Au CES 2026, MediaTek a levé le voile sur la famille Filogic 8000, une nouvelle génération de chipsets réseau conçue pour accompagner l’arrivée du Wi-Fi 8.

Contrairement aux précédentes évolutions du Wi-Fi, cette nouvelle norme ne cherche pas à battre des records de débit, mais à résoudre un problème bien plus concret : la fiabilité des connexions dans des environnements saturés.

Le Wi-Fi arrive à un tournant

MediaTek part d’un constat simple : le nombre d’appareils connectés explose, les réseaux deviennent plus denses, et les interférences plus fréquentes. Résultat : latence instable, pertes de signal et performances imprévisibles, même sur des réseaux récents.

Avec le Wi-Fi 8, l’industrie change de priorité. Plutôt que de pousser uniquement la bande passante maximale, la norme met l’accent sur la stabilité des connexions, la réduction de la latence, l’efficacité spectrale, et l’optimisation énergétique.

La gamme Filogic 8000 est la réponse de MediaTek à cette nouvelle philosophie.

Une plateforme pensée pour les réseaux modernes

La famille Filogic 8000 vise aussi bien les infrastructures réseau que les appareils clients.

Voici les appareils ciblés :

Côté infrastructures : passerelles haut débit, box Internet, et points d’accès professionnels et entreprise.

Côté utilisateurs : smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs et appareils de streaming, tablettes, et objets connectés et équipements IoT.

Cette polyvalence positionne Filogic 8000 comme une brique centrale des futurs réseaux domestiques, professionnels et industriels.

Les piliers technologiques du Wi-Fi 8

L’un des apports majeurs du Wi-Fi 8 est la coordination entre plusieurs points d’accès, grâce à : Coordinated Beamforming (Co-BF), Coordinated Spatial Reuse (Co-SR), et Multi-AP Scheduling (MAP). Ces mécanismes permettent aux bornes Wi-Fi de travailler ensemble plutôt que de se parasiter, réduisant fortement les interférences dans les environnements denses (immeubles, bureaux, lieux publics).

Pour fonctionner efficacement dans des bandes de fréquences saturées, le Wi-Fi 8 introduit Dynamic Subband Operation (DSO), Non-Primary Channel Access (NPCA), et In-Device Coexistence (IDC).

Objectif : partager intelligemment le spectre entre plusieurs radios et appareils, sans pénaliser les performances globales.

Portée et stabilité accrues

Le Wi-Fi 8 améliore aussi la couverture réseau grâce aux technologies Enhanced Long Range (ELR) et Distributed-Tone Resource Units (dRU). Ces technologies renforcent les performances en bord de réseau, améliorent la stabilité en déplacement (roaming) et réduisent les pertes de signal dans les grandes surfaces ou bâtiments complexes.

Pour les applications sensibles au temps de réponse, comme la XR (réalité étendue), le cloud gaming, et l’automatisation industrielle, le Wi-Fi 8 s’appuie sur une adaptation plus intelligente des débits, et l’Aggregated PPDU (APPDU).

Résultat : une latence plus constante et plus prévisible, même en charge.

Un développement en collaboration avec l’écosystème

MediaTek souligne que la plateforme Filogic 8000 est développée en étroite collaboration avec plusieurs acteurs majeurs du secteur, dont Deutsche Telekom, Airties, SoftAtHome, et Zyxel. Un point clé, alors que MediaTek rappelle livrer plus de 2 milliards d’appareils connectés par an, avec une cadence de déploiement comparable à celle du Wi-Fi 7.

Disponibilité et positionnement

La famille Filogic 8000 est destinée aux appareils premium et haut de gamme adoptant le Wi-Fi 8. Le premier chipset est attendu chez les partenaires industriels d’ici la fin de l’année 2026.

Alan Hsu, Vice-Président et Directeur général de la division Connectivité Intelligente chez MediaTek, résume l’ambition : « Nous accélérons le déploiement du Wi-Fi 8 sur un large éventail d’applications, des passerelles aux appareils clients, et démontrons notre engagement à faire progresser les technologies sans fil de nouvelle génération ».

Avec le Filogic 8000, MediaTek illustre une évolution importante du sans-fil : la course aux chiffres laisse place à la qualité d’expérience.

Dans un monde où des dizaines d’appareils partagent le même réseau, la promesse du Wi-Fi 8 n’est plus « plus rapide », mais plus fiable, plus stable et plus intelligent. Un virage stratégique qui pourrait bien définir la prochaine décennie de connectivité.