Samsung lance un chargeur 60 W : le Galaxy S26 Ultra prêt pour une charge plus rapide ?

Samsung n’a rien annoncé officiellement. Pourtant, un nouvel accessoire vient d’apparaître sur son site Web, et il pourrait bien trahir une évolution majeure à venir pour ses smartphones haut de gamme. Un chargeur secteur 60 W, listé sans communication particulière, alimente déjà les spéculations autour du futur Galaxy S26 Ultra.

Un détail en apparence anodin, mais qui pourrait marquer un tournant dans la stratégie de charge rapide du constructeur coréen.

Un indice matériel qui tombe au bon moment pour le Galaxy S26 Ultra

Le nouveau chargeur, référencé EP-T6010NBEGWW, a été repéré sur la boutique officielle de Samsung. La fiche produit est complète : puissance maximale de 60 W, compatibilité PD 3.1, prise USB-C unique… Tout y est, sans qu’aucun appareil ne soit explicitement mentionné comme bénéficiaire.

Ce timing n’a pourtant rien d’anodin. Le mois dernier, Android Authority avait mis en lumière des lignes de code issues d’une version préliminaire de One UI 8.5, évoquant de nouveaux paliers de charge au-delà des profils actuels « Super Fast Charging » (25 W) et « Super Fast Charging 2.0 » (45 W).

Deux signaux distincts, mais convergents : côté logiciel comme côté matériel, Samsung semble préparer un nouveau standard de charge filaire.

Vers un retour de la charge vraiment rapide chez Samsung ?

Si ces indices se confirment, le Galaxy S26 Ultra pourrait devenir le premier flagship Samsung à dépasser la limite des 45 W, un plafond qui n’a plus évolué depuis le Galaxy S20 Ultra. Pendant ce temps, la concurrence — chinoise notamment — a largement franchi la barre des 80, voire 120 W.

Le chargeur 60 W pourrait donc symboliser une mise à niveau attendue, sans pour autant entrer dans une course aux chiffres extrêmes. Samsung privilégie traditionnellement la stabilité thermique et la longévité de la batterie, plutôt que des puissances spectaculaires.

Ce que révèle la fiche technique du chargeur 60 W

Sur le plan technique, ce nouveau bloc secteur coche toutes les cases d’un accessoire premium moderne :

Puissance maximale : 60 W

Compatibilité USB Power Delivery 3.1, avec modes PDO et PPS

Consommation en veille inférieure à 5 mW, un point mis en avant par Samsung

Protections intégrées contre la surchauffe, les surintensités et les courts-circuits

Samsung le présente comme un chargeur universel, adapté non seulement aux smartphones, mais aussi aux tablettes, montres connectées et ordinateurs Galaxy Book. La fiche confirme également la compatibilité avec Super Fast Charging 2.0, même si la puissance supérieure suggère clairement un usage futur.

Un accessoire pensé pour la prochaine génération Galaxy

Rien ne garantit encore que le Galaxy S26 Ultra exploitera pleinement les 60 W. Mais l’apparition de ce chargeur, combinée aux évolutions détectées dans One UI, laisse penser que Samsung prépare une nouvelle étape dans son écosystème de recharge.

Plutôt qu’un simple accessoire isolé, ce chargeur ressemble à une pièce d’un puzzle plus large, celui d’une génération Galaxy 2026 plus ambitieuse sur le plan matériel — batterie, performances et efficacité énergétique.

Samsung avance rarement sans raison. Si ce chargeur 60 W existe déjà publiquement, c’est probablement qu’un appareil est prêt — ou presque — à l’exploiter. Le Galaxy S26 Ultra apparaît comme le candidat le plus évident.

Reste à savoir si cette évolution suffira à satisfaire les utilisateurs les plus exigeants, ou si Samsung continuera de privilégier la prudence là où d’autres misent sur la démesure. Une chose est sûre : la charge rapide redevient un sujet chez Samsung, et ce simple chargeur pourrait bien en être le premier signe tangible.