Accueil » Samsung Ballie au CES 2026 : Le robot compagnon discrètement mis au placard ?

Ballie devait incarner la vision la plus tangible de Samsung sur la robotique domestique : un petit robot roulant, capable de comprendre la maison, d’anticiper vos besoins et de projeter des informations sur les murs. Mais au CES 2026, il n’était nulle part. Et ce silence en dit long.

Selon Bloomberg, Samsung a confirmé que Ballie n’est plus présenté comme un produit grand public « en approche », mais comme une « plateforme d’innovation active » — une manière de dire que le robot sert surtout de banc d’essai pour des briques technologiques (IA ambiante, intelligence contextuelle, conscience spatiale, approche « privacy-by-design »).

L’absence au CES 2026 est d’autant plus frappante que Ballie réapparaissait régulièrement depuis sa première présentation en 2020, souvent avec des démonstrations de plus en plus « prêtes pour le salon ». The Verge parle même d’un projet probablement mis au placard discrètement, faute de signaux concrets de commercialisation.

De « produit » à « plateforme » : ce que Samsung garde, ce qu’il lâche

Samsung ne dit pas explicitement « c’est annulé », mais le choix des mots est révélateur : Ballie aurait surtout servi à maturer des capacités ensuite réinjectées dans des catégories plus rentables et plus faciles à industrialiser — l’écosystème SmartThings, les appareils connectés, et, par extension, tout ce qui relève du smart home « déjà accepté » par le marché.

C’est une trajectoire classique en robotique grand public : le prototype est spectaculaire, mais la version vendable doit survivre à la vraie vie (bruit, sécurité, fiabilité, SAV, coût, et… attentes démesurées).

Le paradoxe Gemini : tout semblait aligné en 2025

La bascule est encore plus nette quand on se rappelle le feuilleton 2025. Samsung avait officialisé un partenariat avec Google Cloud pour intégrer Gemini à Ballie, en annonçant une disponibilité aux États-Unis et en Corée « dans l’été ». Or, fin 2025, plusieurs médias spécialisés constataient déjà un nouveau report, sans calendrier clair.

Vu de l’extérieur, l’équation ressemble à ceci : l’IA progresse vite… mais l’objet qui doit l’incarner reste une autre bataille.

Pendant ce temps, la concurrence occupe le terrain

Le CES 2026, lui, n’a pas manqué de robots. LG a notamment mis en avant CLOiD, un robot domestique intégré à sa vision « Zero Labor Home », avec un discours très orienté tâches ménagères et maison connectée. C’est là que l’absence de Ballie devient symbolique : Samsung a une vision « compagnon IA » très présente dans ses messages officiels CES 2026… mais sans son robot-star.

Ballie a toujours eu un problème structurel : pour réussir, il devait être plus qu’un gadget (sinon, il finit sur une étagère), sans être trop intrusif (caméras, projection, microphones, mobilité) — et tout ça à un prix acceptable. La robotique domestique est impitoyable : les usages doivent être évidents, répétables, et fonctionner 99 % du temps.

En le requalifiant en « plateforme », Samsung choisit une stratégie plus rationnelle. Ballie n’est pas mort. Il est peut-être simplement redevenu ce qu’il a toujours été : un prototype qui a eu trop de lumière trop tôt.