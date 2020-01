CES 2020 : Samsung annonce Ballie, un robot personnel pour gérer votre maison connectée

Alors que beaucoup d’entre nous s’attendent à ce que Samsung monte sur scène et annonce des smartphones, des tablettes ou même des téléviseurs, la compagnie nous a présenté une sorte de balle de tennis. À l’occasion de la conférence de Samsung au CES 2020, Samsung a présenté Ballie, un petit robot en forme de boule destiné à vous aider dans la maison. Ballie ressemble presque à un vrai BB-8 de la trilogie de la suite de Star Wars, car il roule sur le sol et vous aide dans vos tâches quotidiennes.

Selon Samsung, Ballie utilise l’intelligence artificielle (IA) pour être un robot de sécurité, un coach physique, un outil pour aider les personnes âgées à se connecter aux appareils intelligents dans leur maison, et il peut même être un ami pour vos enfants et vos animaux domestiques.

Dans une démonstration lors de la conférence « Age of Experience » de Samsung, Ballie a suivi le PDG de la division des produits électroniques grand public de Samsung, H.S. Kim, sur la scène en se déplaçant, en utilisant apparemment la caméra pour suivre Kim alors qu’il traversait la scène. Ballie a également donné de mignons petits sons de cloches robotisés en réponse à quelques ordres de Kim.

Rouler et suivre les gens semble être tout ce que Ballie peut faire pour le moment. Mais dans une vidéo promotionnelle diffusée peu après la démo, Samsung a montré une plus grande vision pour Ballie qui pourrait un jour en faire un assistant idéal dans une maison connectée. Ballie a ouvert les stores de la maison de son propriétaire, a allumé la télévision pour que le chien de la maison puisse avoir quelque chose à regarder, et a fait appel à un aspirateur de type Roomba pour aider à nettoyer lorsque le chien renverse un bol de nourriture sur le plancher.

Meet #Ballie, Samsung’s human-centric vision of robots that takes personalized care to the next level. The small rolling robot, “understands you, supports you, and reacts to your needs.” #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/YzwgZN1Lgw

—Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) January 7, 2020