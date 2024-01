CES 2024 : Samsung réinvente Ballie en tant que projecteur mobile

Le robot Ballie de Samsung est de retour – et maintenant, c’est aussi un projecteur.

Lors du CES 2024, Samsung a dévoilé une version actualisée de son robot rond Ballie, dont la nouvelle principale caractéristique est de pouvoir projeter des objets sur le sol, le mur ou le plafond lorsqu’il vous suit dans votre maison.

Dans une charmante vidéo, Ballie (que Samsung a une fois de plus présenté dans une couleur jaune ludique) a réalisé un certain nombre de projections astucieuses, notamment la diffusion d’une vidéo d’un oiseau pour un chien, l’affichage d’un appel vidéo sur un mur et la diffusion d’une vidéo de fitness pour quelqu’un qui fait de la musculation.

Samsung indique également dans un e-mail de presse que Ballie peut ajuster automatiquement la projection en fonction de la distance qui le sépare du mur et des conditions d’éclairage, et que “c’est le premier projecteur au monde à détecter automatiquement la posture et l’angle du visage des personnes et à ajuster l’angle de projection optimal pour vous“.

Également un assistant à la maison

Mais dans la vidéo, le robot sert également d’assistant intelligent pour la maison, allumant les lumières, distribuant de la nourriture pour chien et envoyant un SMS à quelqu’un pour l’informer de ce qu’il est en train de faire. En outre, Ballie peut contrôler “les climatiseurs, les lumières, les machines à laver et bien plus encore“.

Ballie peut également vous suivre dans la maison et vous accueillir lorsque vous franchissez la porte. À la fin de la vidéo, Ballie remplit le plafond au-dessus du lit des acteurs avec une scène cosmique.

C’était une vidéo très divertissante – mais malheureusement, ce n’était qu’une vidéo. Lors du CES 2020, où Samsung a présenté Ballie pour la première fois, le robot a roulé sur scène, mais cette année, l’entreprise n’a montré le robot qu’à travers la vidéo. De plus, Samsung n’a donné aucun détail sur la date de sortie de Ballie, ni sur son prix.