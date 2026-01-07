fermer
Couverture CES 2026
Périphériques

ThinkPad Rollable XD Concept : L’écran qui s’enroule et travaille même fermé au CES 2026

Périphériques par Yohann Poiron le CES 2026 Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept
ThinkPad Rollable XD Concept : L'écran qui s'enroule et travaille même fermé au CES 2026
ThinkPad Rollable XD Concept : L'écran qui s'enroule et travaille même fermé au CES 2026

Lenovo n’expose pas seulement des PC au CES 2026 : il expose une thèse. Celle d’un ordinateur portable dont l’écran n’est plus une surface fixe, mais un volume qui se déploie, se replie, et s’adapte à la cadence de travail.

Avec le ThinkPad Rollable XD Concept, la marque greffe cette idée sur un objet culte — un ThinkPad avec son TrackPoint rouge — et le transforme en laboratoire de productivité, au sens littéral du terme.

De 13,3 à 15,9 pouces : la productivité par l’étirement vertical

Le principe est simple et presque satisfaisant : un geste sur la « colonne vertébrale » tactile de l’écran, et l’affichage s’étire verticalement. Le ThinkPad passe d’un format 13,3 pouces à une diagonale plus haute, 15,9 pouces, en offrant plus de lignes visibles — pour le code, les documents, les tableurs, les timelines.

Là où Lenovo avait déjà industrialisé une approche similaire avec le ThinkBook Plus Gen 6 Rollable (écran qui se déroule vers le haut), le XD concept change une pièce maîtresse : ici, tout le mécanisme est dans le capot.

Aucun « tunnel » dans le châssis pour cacher la dalle. L’écran s’enroule, mais le laptop conserve une silhouette plus cohérente et « ThinkPad » dans l’intention.

L’idée la plus maligne : un écran qui dépasse… et travaille même fermé

Le vrai coup de théâtre, c’est la manière dont Lenovo exploite le fait que la dalle s’enroule autour du couvercle. Résultat : une portion d’écran reste utilisable à l’extérieur. Même fermé, l’ordinateur peut afficher des widgets tactiles sur le capot, façon mini tableau de bord (notifications, statuts, raccourcis).

Et, Lenovo pousse le détail jusqu’au « petit confort » : frapper le capot déclenche une légère extension de l’écran, ce qui allonge le couvercle et facilite l’ouverture. Un gimmick ? Peut-être. Mais typiquement le genre de micro-gestuelle qui rend un concept mémorable — et, parfois, étonnamment pratique.

Gorilla Glass Victus 2 et transparence : quand l’ingénierie devient design

Lenovo ne cache pas sa mécanique, il la met en scène. La partie extérieure et la « spine » incurvée sont protégées par un Corning Gorilla Glass Victus 2 annoncé comme un capot transparent à 180°, développé avec Corning — un choix à la fois esthétique et symbolique : si l’écran bouge, il faut montrer qu’il peut survivre.

Mieux : une zone « transparente » laisse apercevoir moteurs, poulies et rails, comme si Lenovo assumait que le spectacle fait partie de l’expérience.

Lenovo cherche le « grand écran » sans casser le format ultraportable

Le ThinkPad Rollable XD raconte une obsession très actuelle : obtenir plus d’espace de travail sans multiplier les moniteurs, sans trimballer d’écran portable, sans passer au 16 pouces permanent. L’écran enroulable vertical est, de ce point de vue, plus « productivité » que l’ultra-large : il privilégie la lecture, la rédaction, le code, les workflows en piles.

Mais, le concept pose aussi des questions très concrètes (et Lenovo n’y répond pas encore) :

  • Épaisseur et rigidité : mettre moteurs + dalle flexible + protection verre dans le capot change l’équilibre d’un laptop.
  • Consommation et bruit : l’écran motorisé peut être addictif… mais l’ergonomie doit rester silencieuse en open space.
  • Réparabilité : un écran qui s’enroule est une pièce d’orfèvrerie ; le coût d’entretien dira si c’est un futur produit ou une vitrine.
  • Confidentialité : un écran exploitable à l’extérieur est génial pour des widgets, mais délicat dès qu’on parle de notifications sensibles.

Lenovo laisse toutefois entendre une piste fascinante : le Rollable XD pourrait un jour exister comme option de panneau sur des ThinkPad « normaux », comme une variation de dalle plutôt qu’un châssis entièrement exotique. Si c’est vrai, on passe du concept « wow » à la stratégie industrielle.

Le ThinkPad Rollable XD Concept n’est pas encore un produit, mais il est déjà un signal : Lenovo veut que l’ordinateur portable de demain soit transformable, pas seulement plus puissant. Et si la marque parvient à rendre cette magie fiable, silencieuse, et économiquement défendable, le rollable pourrait enfin quitter le CES pour entrer dans les bureaux — là où l’espace d’écran est une monnaie quotidienne.

Tags : CES 2026LenovoThinkPad Rollable XD Concept
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer