HP EliteBook X G2 : Le premier PC Pro qui vous laisse choisir entre Intel, AMD et Snapdragon

HP profite du CES 2026 pour remettre à plat un dogme du PC professionnel : l’idée qu’une seule plateforme puisse convenir à tout le monde. Avec la série EliteBook X G2, la marque lance une ligne premium pensée pour les flux de travail dopés à l’IA — et, surtout, elle laisse enfin les entreprises choisir leur camp : Intel, AMD ou Qualcomm.

Dans le discours, HP vend de la flexibilité : mêmes codes premium, mêmes promesses de mobilité, mais des cœurs technologiques différents selon les besoins (compatibilité x86, autonomie, NPU, écosystèmes). Dans le fond, c’est une réponse directe au nouveau marché des Copilot+ PC, où la performance IA locale devient un critère d’achat… au même titre que le poids, l’autonomie ou la sécurité.

Ce que proposent les EliteBook X G2 — et ce qui change vraiment

EliteBook X G2q : le « flagship » Snapdragon, jusqu’à 85 TOPS NPU

En haut de l’affiche, le EliteBook X G2q mise sur les puces Snapdragon X2 Elite avec jusqu’à 85 TOPS côté NPU. Sur la fiche, HP promet un format 14 pouces premium : OLED tactile 3K (2880×1800) à 120 Hz VRR (Tandem OLED, 700 nits, DCI-P3 100 %), jusqu’à 64 Go de LPDDR5x, et jusqu’à 2 To de SSD PCIe Gen5.

EliteBook X G2i : l’option Intel (Panther Lake / Core Ultra Series 3) pour l’IA « graph-heavy »

La déclinaison G2i s’appuie sur des Intel Core Ultra avec jusqu’à 50 TOPS NPU. HP la positionne comme un Copilot+ PC haut de gamme, avec des configurations OLED 3K/120 Hz VRR possibles et jusqu’à 64 Go/2 To selon les options.

Autre signal fort : HP met en avant des versions sous le kilogramme (à partir de 0,99 kg sur certaines configurations), un marqueur rare sur un 14 pouces « business premium ».

EliteBook X Flip G2i : le convertible en x360

HP décline aussi l’offre en Flip, avec un convertible x360 et plusieurs modes d’usage (laptop, tente, stand, etc.). L’objectif est clair : séduire les métiers hybrides — réunion, annotation, présentation — sans quitter la logique EliteBook (sécurité, image pro, ports).

EliteBook X G2a : AMD Ryzen AI, jusqu’à 55 TOPS NPU

Enfin, le G2a adopte AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 avec jusqu’à 55 TOPS NPU. HP conserve l’essentiel de la recette : 14 pouces OLED 3K tactile 120 Hz VRR, jusqu’à 64 Go de mémoire et jusqu’à 2 To de stockage PCIe Gen5 selon configurations.

Disponibilité : Intel d’abord, Snapdragon et AMD au printemps (prix à venir)

HP reste volontairement flou sur les tarifs, mais cadre le calendrier :

EliteBook X G2i et EliteBook X Flip G2i : disponibles en février 2026 (certaines configurations)

EliteBook X G2a et EliteBook X G2q : attendus au printemps 2026

C’est là que la série EliteBook X G2 devient intéressante : HP assume que le PC pro 2026 n’est plus seulement une question de CPU, mais un arbitrage entre autonomie, compatibilité applicative, sécurité, et IA locale. Qualcomm sert un récit « NPU + efficacité » très séduisant pour la mobilité, Intel rassure sur l’écosystème x86 et l’IA « mixte » (CPU/GPU/NPU) dans les outils lourds et AMD propose un compromis qui parle aux DSI : performance, efficacité et iGPU solide, avec une montée en puissance NPU qui devient enfin lisible.

Le risque ? Une gamme à la carte peut aussi créer de la confusion en achat entreprise. Le défi de HP sera donc moins technique que narratif : expliquer simplement qui doit choisir quoi, et pourquoi.