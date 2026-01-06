Accueil » Acer Swift 16 AI : Le premier trackpad géant qui remplace votre tablette graphique

Acer Swift 16 AI : Le premier trackpad géant qui remplace votre tablette graphique

Acer Swift 16 AI : Le premier trackpad géant qui remplace votre tablette graphique

Au CES 2026, Acer n’a pas seulement rafraîchi sa gamme Swift : la marque a glissé une idée suffisamment simple pour paraître évidente… une fois vue. Sur le nouveau Swift 16 AI, le trackpad cesse d’être un simple périphérique de pointage pour devenir une surface de dessin au stylet, pensée pour celles et ceux qui créent en mobilité.

Dans la forêt des annonces de PC « AI-ready », Acer a trouvé son angle : le Swift 16 AI embarque ce que le constructeur présente comme le plus grand trackpad haptique au monde. Ses dimensions parlent d’elles-mêmes : 175,5 × 109,7 mm, au format 16:10.

Mais, l’important n’est pas seulement la taille. Acer y ajoute une compatibilité stylet MPP 2.5, transformant ce « terrain de jeu » en mini tablette graphique intégrée : croquis, retouche, animation, navigation de timelines… le geste créatif descend littéralement sous la paume.

Trackpad haptique + stylet : pourquoi c’est plus malin que ça en a l’air

Le trackpad haptique (sans mécanique traditionnelle) promet deux choses : un retour tactile précis et moins de pièces mobiles à user. Et, Acer protège la surface par un verre renforcé (type Gorilla Glass selon plusieurs présentations), avec l’idée d’encaisser une utilisation au stylet plus intensive qu’un pavé tactile classique.

Le vrai bénéfice, surtout, est logistique :

plus besoin de tablette externe (et de son câble, de son étui, de ses caprices de connexion) ;

pas d’écran secondaire à gérer : l’écran sert l’affichage, le trackpad sert le geste.

Acer ne remplace pas une Cintiq — mais pour les créatifs nomades, l’intégration peut changer le quotidien : un outil « toujours là », prêt à tracer une idée à l’instant.

Sous le capot : Panther Lake et une fiche technique qui vise le haut du panier

Le Swift 16 AI s’appuie sur les nouveaux processeurs Intel Core Ultra Series 3 (« Panther Lake »), avec des configurations allant jusqu’au Core Ultra X9 388H et une partie graphique intégrée Intel Arc B390. Côté affichage, Acer annonce des options pouvant monter jusqu’à un 16 pouces OLED 3K (WQXGA+) tactile à 120 Hz, avec un positionnement clairement orienté création.

Pour le reste, on reste dans le registre « flagship » : Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, ports USB-A et lecteur microSD — le genre de détail qui compte quand on vit entre un appareil photo et un SSD externe.

Le « Copilot+ PC » cherche encore son identité — Acer la trouve par le geste

Depuis un an, le label Copilot+ PC pousse l’idée d’IA « sur l’appareil » : Recall (en préversion), effets vidéo/son façon Studio Effects, sous-titrage en direct, etc., avec des traitements locaux selon les fonctionnalités et configurations. Le problème, c’est que beaucoup de machines se ressemblent : même promesse, mêmes « features », mêmes démonstrations.

Acer fait un pas de côté : plutôt que d’ajouter une couche d’IA de plus, le Swift 16 AI propose une nouvelle interface. Et c’est peut-être là que l’« AI PC » devient concret : quand l’innovation touche au workflow, pas seulement aux TOPS.

En filigrane, cette annonce sert aussi Intel : Panther Lake est présenté comme un jalon stratégique (nouveau procédé, ambition de reprise face à AMD), et CES 2026 est sa vitrine.

Ce qu’il faut surveiller : prix, disponibilité… et adoption

Acer n’a pas encore communiqué de prix. La disponibilité est annoncée au T1 2026 pour le Swift 16 AI, avec d’autres Swift (Edge/Go) qui suivraient sur les trimestres suivants selon les régions.

Reste la question décisive : combien de créatifs adopteront un stylet sur trackpad plutôt que leurs habitudes Wacom/iPad ? Si Acer réussit la précision, la latence et la sensation haptique, le Swift 16 AI pourrait devenir l’un de ces produits rares qui ne crient pas « révolution », mais qui changent vraiment la façon de travailler.