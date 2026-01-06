CES 2026 : Gemini transforme Google TV en assistant intelligent et conversationnel

Google est convaincu que l’intelligence artificielle peut faire bien plus que recommander des séries. Après avoir introduit Gemini sur Google TV fin 2025, la firme de Mountain View profite du CES 2026 pour dévoiler une évolution majeure de son assistant : plus visuel, plus conversationnel et surtout plus utile au quotidien.

Une vision où la télévision devient un véritable point d’interaction intelligent dans le foyer.

Gemini arrive à maturité sur grand écran

Présentées au CES 2026, les nouvelles fonctionnalités de Google Gemini marquent un tournant pour Google TV. L’IA ne se contente plus de répondre à des requêtes simples : elle comprend le langage naturel, contextualise les demandes et exploite pleinement l’espace du grand écran.

Dans un premier temps, ces nouveautés seront déployées sur une sélection de téléviseurs TCL, avant une extension progressive à l’ensemble de l’écosystème Google TV dans les mois à venir.

Parler à sa TV, vraiment

Conçu spécifiquement pour les écrans de grande taille, Gemini permet désormais d’interagir avec son téléviseur comme avec un interlocuteur. Trouver un programme devient une conversation :

demander un récapitulatif d’une série pour s’y remettre sans tout revoir,

chercher un film ou une série dont on a oublié le titre, mais dont on se souvient du scénario ou d’un acteur,

obtenir des recommandations adaptées à plusieurs goûts simultanément,

ou simplement lancer une requête vague du type : « Quelle est la nouvelle série médicale dont tout le monde parle ? »

Gemini répond via une interface visuelle enrichie, combinant texte, images, extraits vidéo et même mises à jour sportives en temps réel selon le contexte.

La TV comme outil d’apprentissage

Google ne limite pas Gemini au divertissement. Lors de ses démonstrations au CES, l’entreprise a montré comment la télévision pouvait devenir un outil éducatif interactif.

En posant une question sur un sujet précis, l’écran affiche une présentation narrée, structurée et pédagogique. Les concepts sont simplifiés, illustrés visuellement, et l’utilisateur peut poser des questions de suivi pour approfondir le thème. Une approche qui exploite pleinement le confort du grand écran, là où le smartphone atteint vite ses limites.

Photos, vidéos et souvenirs réinventés par l’IA

Gemini s’intègre également à Google Photos. Les utilisateurs peuvent demander à l’IA de retrouver des moments précis — une personne, un événement, une période — puis d’appliquer des styles artistiques à leurs photos ou vidéos.

Grâce à Gemini, ces souvenirs peuvent être transformés en diaporamas cinématographiques, enrichis par l’IA, directement affichés sur la télévision. Google a aussi évoqué le support de nouveaux outils créatifs, comme la génération d’images et de vidéos via ses modèles maison, renforçant la dimension ludique et expressive du téléviseur.

Le vrai game changer : régler la TV à la voix

C’est sans doute la fonction la plus concrète — et la plus attendue. Gemini permet désormais d’ajuster les réglages du téléviseur à la voix, sans quitter le contenu en cours.

Des phrases simples suffisent :

« L’écran est trop sombre »,

« Je n’entends pas bien les dialogues ».

Gemini identifie automatiquement les paramètres concernés (luminosité, contraste, égalisation audio, volume des voix) et les ajuste en temps réel. Finies les plongées dans des menus complexes en plein film. La télévision s’adapte, sans interrompre l’expérience.

Conditions et disponibilité

Google précise que ces nouvelles fonctions Gemini nécessitent Android TV OS 14 ou supérieur, une connexion Internet active, et un compte Google. Toutes les langues, régions et références de téléviseurs ne seront pas prises en charge dès le lancement. Le déploiement se fera progressivement, à commencer par certains modèles TCL, avant une généralisation sur les autres appareils Google TV compatibles.

Avec cette mise à jour, Google ne cherche pas seulement à rendre la TV plus intelligente, mais à en faire une interface centrale de l’IA domestique. Là où le smartphone reste personnel et l’ordinateur productif, la télévision devient collective, conversationnelle et pédagogique.

En donnant à Gemini le contrôle du contenu, des réglages et même des souvenirs personnels, Google redéfinit le rôle du téléviseur : moins passif, plus interactif, presque complice. Une évolution qui pourrait bien transformer durablement notre rapport à l’écran du salon — et faire de la TV l’un des visages les plus naturels de l’IA au quotidien.