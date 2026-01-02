Accueil » Pebble Round 2 : Eric Migicovsky ressuscite la montre la plus fine du monde

Les fans de Pebble peuvent commencer l’année 2026 avec le sourire. À peine deux jours après le Nouvel An, Pebble vient d’annoncer une troisième montre connectée en moins d’un an : la Pebble Round 2, dévoilée par le fondateur historique Eric Migicovsky.

Cette nouvelle montre est un successeur spirituel direct de la Pebble Time Round (2015), l’une des montres les plus élégantes jamais produites par la marque. Et surtout, elle corrige enfin ses deux plus gros défauts.

Pebble Round 2 : Un écran enfin à la hauteur

La Pebble Time Round originale souffrait d’un problème majeur : un écran trop petit, entouré de larges bordures. La Pebble Round 2 règle ce point de manière spectaculaire.

Écran 1,3 pouce (contre 1 pouce auparavant)

Définition 260 × 260 pixels, soit deux fois plus nette

Dalles e-paper couleur, désormais optical bonding, pour de bien meilleurs angles de vision

Bordures fortement réduites, donnant un vrai cadran plein écran

Sur le poignet, la différence est immédiate : le gain de lisibilité est considérable, sans sacrifier l’ADN Pebble.

Une autonomie multipliée par 5

Autre énorme progrès : la batterie. Là où la Pebble Time Round peinait à dépasser 2 jours, la Pebble Round 2 promet désormais 10 à 14 jours d’autonomie, grâce à des composants Bluetooth bien plus efficients.

Ce n’est pas encore les 30 jours annoncés sur les Pebble 2 Duo et Pebble Time 2, mais pour une montre aussi fine, c’est remarquable.

Toujours aussi fine… et toujours unique

Pebble n’a pas trahi la philosophie d’origine :

Épaisseur : 8,1 mm (à peine 0,7 mm de plus que le modèle 2015)

Boîtier en acier inoxydable

4 boutons physiques, signature emblématique de Pebble

Écran tactile e-paper parfaitement lisible en plein soleil

À titre de comparaison, la Pebble Round 2 est nettement plus fine que la plupart des montres actuelles :

Fonctionnalités : minimalisme assumé

La Pebble Round 2 reste fidèle à une approche simple et efficace. Elle inclut un suivi des pas et du sommeil, une boussole, deux microphones (dictée, réponses rapides, agents IA), offre une étanchéité à 30 m, dispose de Pebble OS (open source) et offre une compatibilité Android et iOS. Malheureusement, elle ne dispose pas de capteur cardiaque et de haut-parleur.

Ce positionnement n’en fait pas une montre sportive avancée, mais une smartwatch élégante, endurante et ultra lisible.

Prix, coloris et disponibilité

La Pebble Round 2 est disponible en précommande dès maintenant au prix de 199 dollars, avec une livraison à partir de mai 2026. Les coloris disponibles sont noir, argent et or rose. Tailles de bracelets : 14 mm et 20 mm selon les versions. Bonne nouvelle pour les premiers acheteurs : ceux ayant précommandé une Pebble Time 2 peuvent basculer vers la Round 2 et se faire rembourser la différence.

La Pebble Round 2 ne cherche pas à concurrencer frontalement l’Apple Watch ou les Galaxy Watch. Elle fait autre chose — et elle le fait très bien : une montre élégante, ultra fine, lisible en toutes conditions, avec une autonomie exceptionnelle.

Pour beaucoup d’anciens utilisateurs Pebble, c’est exactement la montre qu’on attendait depuis dix ans. Et pour Eric Migicovsky, c’est peut-être la renaissance la plus fidèle de l’esprit Pebble.