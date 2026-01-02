Galaxy S26 : Pourquoi le processeur Exynos 2600 inquiète déjà les experts

La future gamme Galaxy S26 pourrait, une fois encore, illustrer la stratégie à deux vitesses de Samsung en matière de processeurs. Si les modèles Galaxy S26 et S26+ sont bien attendus avec le tout nouveau Exynos 2600 sur certains marchés — notamment en Corée du Sud — un détail technique commence déjà à faire débat : l’absence de modem intégré.

Exynos 2600 : une première en 2 nm… mais avec un modem externe

Gravé en 2 nanomètres, le Exynos 2600 marquera une étape importante pour Samsung, en devenant son tout premier SoC mobile basé sur ce nouveau procédé de fabrication. Sur le papier, il symbolise un retour en force de la division semi-conducteurs du groupe.

Cependant, selon le leaker Erencan Yilmaz, ce processeur ferait l’impasse sur un élément devenu standard dans l’industrie : le modem cellulaire intégré. À la place, Samsung utiliserait un modem externe, très probablement l’Exynos 5410 — une information confirmée à Android Authority par un responsable de Samsung Semiconductor.

Pourquoi le modem intégré est devenu la norme

Sur les générations récentes, y compris les Exynos 2400 et 2500, Samsung avait pourtant opté pour des modems intégrés au même die que le processeur principal. Cette approche présente plusieurs avantages :

réduction de la distance parcourue par les données,

meilleure efficacité énergétique,

dissipation thermique plus maîtrisée,

performances plus stables en conditions réseau difficiles.

À l’inverse, un modem externe implique des échanges supplémentaires entre composants, avec un risque accru de consommation énergétique, notamment lors de l’utilisation de la 5G, des appels prolongés ou du partage de connexion.

Un précédent peu rassurant dans l’industrie

Ce choix rappelle un épisode bien connu : le Snapdragon 865 de Qualcomm, lancé en 2020, qui reposait lui aussi sur un modem externe. À l’époque, de nombreux utilisateurs et testeurs avaient pointé une autonomie en retrait, en particulier lors d’usages intensifs liés à la connectivité mobile.

Rien n’indique que l’Exynos 2600 reproduira exactement ce scénario, mais la comparaison est inévitable. Les performances du modem externe en conditions de signal faible — un point crucial en Europe et dans certaines zones urbaines denses — seront particulièrement scrutées.

Un choix dicté par les contraintes industrielles ?

Pourquoi Samsung ferait-il ce pas en arrière apparent ? Selon Android Authority, cette architecture pourrait être motivée par des considérations très pragmatiques : améliorer les rendements de production en 2 nm, réduire la complexité du die, contenir les coûts sur un procédé encore jeune, et libérer de l’espace pour d’autres blocs de calcul.

Autrement dit, le modem externe pourrait être un compromis temporaire, lié à la montée en puissance progressive du 2 nm chez Samsung Foundry.

À ce stade, Samsung n’a communiqué aucun chiffre officiel concernant l’autonomie ou l’efficacité énergétique des Galaxy S26 équipés de puces Exynos. Seuls des tests en conditions réelles permettront de déterminer si la différence est perceptible face aux variantes Snapdragon, si l’impact se limite à certains usages spécifiques, ou si l’optimisation logicielle parvient à compenser ce choix matériel.

En attendant, les versions Snapdragon pourraient rester l’option la plus rassurante pour les utilisateurs particulièrement sensibles à l’autonomie et à la qualité de réception réseau.

Une affaire d’exécution, plus que de fiche technique

Comme souvent avec Exynos, le verdict ne dépendra pas uniquement des spécifications. La réussite — ou l’échec — de ce pari reposera sur l’optimisation globale : matériel, modem, gestion énergétique et logiciel.

Le Galaxy S26 pourrait ainsi devenir un test grandeur nature pour Samsung : prouver que son avance technologique en 2 nm peut compenser un choix d’architecture plus conservateur sur la connectivité.