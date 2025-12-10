Pebble lance Index 01, une bague à 75 dollars pour capturer vos idées vocales

Après avoir relancé la marque Pebble et remis les montres E Ink sur le devant de la scène, Eric Migicovsky n’a clairement pas envie de s’arrêter là. Son nouvel appareil n’est ni une montre, ni un smartphone, ni un assistant vocal… mais une bague.

Voici Pebble Index 01 — ou simplement Index — un gadget minimaliste vendu 75 dollars, conçu pour capturer vos idées au moment même où elles surgissent. Pas de capteurs de sommeil, pas de suivi du stress, pas d’anneau connecté façon Oura : juste une bague, un bouton, un micro, et une obsession — ne plus jamais oublier ce qui vous passe par la tête.

Un design minuscule, un usage évident : appuyez, parlez, c’est enregistré

Visuellement, la Pebble Index ressemble à un petit anneau technique, presque comme un serre-câble métallique ajusté autour du doigt. Il se porte sur… l’index (surprise), pour une raison simple : pouvoir appuyer sur le bouton avec son pouce d’un geste naturel, sans utiliser l’autre main.

Comment ça marche ?

Vous pressez le bouton. Vous dictez votre pensée, idée, tâche, inspiration. L’audio part automatiquement dans l’app Pebble (iOS/Android). L’app transcrit et classe vos notes, localement, sans cloud obligatoire.

« Mémoire externe pour votre cerveau », dit Migicovsky. Une machine à vider votre tête, avant que la vie n’efface vos brillantes idées.

Pas d’IA dans le cloud… à moins que vous le vouliez

L’un des éléments les plus radicaux de la Index 01 est son fonctionnement 100 % local par défaut. En effet, l’audio peut être transcrit hors-ligne via un modèle open source sur le téléphone. De plus, les données ne partent nulle part sans votre permission, et il n’y a pas d’écoute permanente : la bague n’est active que lorsque vous appuyez sur le bouton. Enfin, le Bluetooth est chiffré.

Un cloud rétro-compatible existe, mais totalement optionnel — une approche parfaitement alignée avec l’ADN Pebble : longévité, ouverture, indépendance.

Une autonomie délirante : 2 ans, sans recharge

Pebble a fait un choix étonnant : la Index utilise une pile bouton pour appareils auditifs, non rechargeable.

Résultat :

~2 ans d’autonomie , avec 10 à 20 enregistrements par jour.

, avec 10 à 20 enregistrements par jour. Pas de câble. Pas de dock. Pas de chargeur.

Vous remplacez la pile comme un composant d’une montre classique.

La bague possède aussi jusqu’à 5 minutes de stockage interne, au cas où votre téléphone serait hors de portée. La synchronisation se fera plus tard.

Davantage qu’un dictaphone : un bouton pour piloter votre monde numérique

Même si Pebble insiste sur la simplicité du concept, la Index est étonnamment polyvalente.

Fonctions possibles :

Envoyer un message (« Note à toi-même, rappelle Paul demain → message automatisé »)

Effectuer des requêtes simples

Contrôler la musique

Piloter un appareil domotique

S’intégrer à Tasker ou à vos scripts maison

Acheminer l’audio brut ou le texte vers votre propre serveur

Extrêmement hackable. Fidèle à l’esprit open source que Migicovsky a réinjecté dans Pebble.

Pourquoi une bague, et pas une montre ? Pebble avait d’abord essayé d’ajouter cette capture vocale dans ses montres. Mais, Migicovsky l’avoue : « Ce n’était pas assez naturel. Il fallait utiliser l’autre main ». Avec la Index, l’usage est fluide : un geste discret, une seule main, proche de la bouche et aucun écran pour distraire. C’est l’inverse d’un gadget multifonction : c’est un outil, pensé pour une seule tâche, mais exécutée parfaitement.

Prix, coloris, disponibilité

La Pebble Index 01 arrive au prix de 75 dollars en précommande (puis 99 dollars après le lancement), avec une livraison mondiale dès mars 2026. Trois finitions existent : argent poli, or poli, noir mat. Elle est compatible iPhone & Android.

À ce prix, c’est presque un anti-Apple Ring : minimaliste, autonome et totalement ouvert

La Index 01 n’est pas un accessoire de santé, ni un traqueur, ni un mini-assistant vocal destiné à remplacer Siri ou Gemini. C’est une extension du cerveau, un outil pour gens créatifs, pressés, distraits, neurodivergents, ou simplement humains. Pebble a compris quelque chose que les autres n’ont pas encore perçu : ce n’est pas l’IA qui manque, ce sont les interfaces pour l’utiliser naturellement.

Un bouton + un micro + une transposition instantanée → l’outil le plus humain possible.

La Index pourrait être le premier gadget de l’ère IA à ne pas vouloir tout faire — mais à faire une chose tellement bien qu’il devient indispensable.