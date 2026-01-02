Clicks dévoile le Communicator : un smartphone à clavier physique pensé comme second téléphone

Connue jusqu’ici pour ses claviers physiques dédiés aux smartphones, Clicks Technology franchit une nouvelle étape. À quelques jours du CES 2026, la marque annonce non seulement un nouveau clavier coulissant universel, mais aussi son tout premier smartphone : le Clicks Communicator.

Un appareil qui ne cache pas son inspiration — oui, il rappelle clairement les BlackBerry — mais qui assume une philosophie bien précise : travailler efficacement, sans distractions.

Clicks Communicator : Un smartphone volontairement à contre-courant

Proposé à 499 dollars, le Clicks Communicator n’a pas vocation à remplacer votre smartphone principal. Il est présenté comme un second téléphone, destiné aux utilisateurs qui écrivent beaucoup : messages, e-mails, documents, discussions professionnelles.

Ici, pas de défilement infini sur les réseaux sociaux ni de jeux chronophages. Clicks a fait le choix d’une expérience volontairement limitée, en partenariat avec Niagara Launcher. L’interface met en avant les applications essentielles, comme Gmail, WhatsApp, Telegram ou Slack, avec un affichage épuré, centré sur la productivité.

Un vrai clavier… et plus encore

Le cœur de l’expérience reste le clavier QWERTY physique : touches ergonomiques et tactiles, frappe rapide et précise et surface tactile intégrée pour faire défiler des listes ou des messages sans toucher l’écran.

Clicks introduit aussi une idée originale : le Signal Light, un bouton lumineux personnalisable sur la tranche du téléphone. Il peut s’illuminer selon l’expéditeur ou l’application (un contact VIP, un groupe spécifique, etc.), offrant une lecture immédiate des priorités.

Ce bouton, baptisé Prompt Key, permet également la dictée vocale dans les champs de texte et l’enregistrement rapide de notes vocales.

Clicks évoque aussi de futures intégrations IA (agents, prise de notes intelligente…), sans rien confirmer pour l’instant.

Des choix « old school » assumés

Le Communicator fait clairement le pari de la nostalgie utile :

prise jack 3,5 mm

double SIM (SIM physique + eSIM)

stockage microSD extensible jusqu’à 2 To

interrupteur physique pour le mode avion

dos interchangeable pour personnaliser le style

Le tout dans un format compact (131,5 mm, 170 g) et décliné en trois coloris : Smoke, Clover (vert foncé) et Onyx.

Fiche technique du Clicks Communicator

Android 16 (5 ans de mises à jour de sécurité)

5G mondiale, 4G LTE, réseaux 3G/2G

Batterie silicium-carbone de 4 000 mAh

256 Go de stockage + microSD

Capteur principal 50 mégapixels avec OIS

Caméra frontale 24 mégapixels

NFC (Google Pay), Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6

USB-C + recharge sans fil

Une version early bird à 399 dollars est proposée pour les clients versant un acompte avant le 27 février, avec des coques supplémentaires offertes selon la formule choisie.

Power Keyboard : Un clavier coulissant universel à 79 dollars

En parallèle, Clicks lance aussi le Power Keyboard, un clavier coulissant compatible smartphones, tablettes, TV connectées et même casques AR/VR.

Ses atouts :

connexion magnétique MagSafe/Qi2

batterie intégrée de 2 150 mAh

Bluetooth indépendant

utilisable en portrait ou paysage

compatible avec plusieurs tailles d’appareils

Proposé à 79 dollars en précommande (109 dollars ensuite), il sera livré au printemps 2026.

Une vision claire : moins d’apps, plus d’action

Avec le Communicator, Clicks ne cherche pas à séduire le grand public. La marque vise une niche bien identifiée : les professionnels, créateurs et utilisateurs lassés des smartphones ultra-distrayants.

Comme le résume Adrian Li, CEO de Clicks, après avoir vendu plus de 100 000 claviers dans le monde : « Il existe une vraie demande pour des produits pensés pour communiquer avec confiance et passer à l’action. Le Communicator est l’évolution naturelle de cette idée ».

Un pari audacieux, mais cohérent, à l’heure où la sobriété numérique devient un véritable argument technologique.