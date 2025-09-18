Accueil » Garmin Venu 4 : une montre connectée sportive qui veut rivaliser avec l’Apple Watch 11

Garmin Venu 4 : une montre connectée sportive qui veut rivaliser avec l’Apple Watch 11

Garmin vient de lever le voile sur la Venu 4, son nouveau modèle phare pensé pour les sportifs et amateurs de bien-être. Disponible dès le 22 septembre 2025, cette montre mise sur une autonomie impressionnante, des outils de coaching avancés et des fonctions santé encore plus poussées.

Mais attention : elle arrive avec un prix plus élevé que sa prédécesseure et que l’Apple Watch Series 11.

Venu 4 : Un design raffiné avec lampe intégrée

La Garmin Venu 4 est proposée en deux tailles :

41 mm — à 549,99 euros

45 mm — à 599,99 euros

Chaque version se décline en plusieurs coloris avec bracelets en silicone ou en cuir. Garmin a aussi intégré un haut-parleur, un micro et surtout une lampe LED intégrée, très pratique pour les sorties nocturnes.

Jusqu’à 12 jours d’autonomie

L’un des atouts majeurs de la Venu 4 reste son autonomie : jusqu’à 12 jours en mode montre connectée. Cela permet un suivi santé 24/7 sans recharge quotidienne, un vrai contraste avec l’Apple Watch Series 11, limitée à environ une journée d’utilisation.

Santé et bien-être : encore plus précis

Garmin a renforcé son suivi santé avec des outils inédits :

Statut de santé : analyse de l’évolution des indicateurs (fréquence cardiaque, variabilité, respiration, température cutanée, oxygène sanguin) pendant le sommeil pour détecter stress, fatigue ou maladie.

Journal de mode de vie : suivi des habitudes (caféine, alcool, etc.) et impact sur le stress, le sommeil et la récupération.

Analyse du sommeil avancée : mesure de la cohérence et de l’alignement avec l’horloge circadienne, afin d’améliorer la qualité du repos.

La montre inclut aussi le suivi du cycle menstruel et de l’ovulation via la température cutanée, ainsi que l’application ECG de Garmin.

Coaching sportif sur mesure

La Venu 4 introduit Garmin Fitness Coach, un système de coaching intelligent qui adapte chaque jour les séances (durée, intensité, récupération) en fonction du sommeil et des efforts passés. Elle prend en charge plus de 25 activités, du HIIT au vélo en passant par la course ou l’aviron.

Autre nouveauté : le profil mixte permet de suivre plusieurs sports en une seule session, sans devoir enregistrer plusieurs activités séparées.

Robuste et pratique au quotidien

Avec une étanchéité 5 ATM, un écran protégé par du Corning Gorilla Glass 3, le paiement sans contact via Garmin Pay, la musique embarquée et les notifications intelligentes, la Venu 4 se veut autant une compagne sportive qu’une montre connectée polyvalente.

Garmin vise clairement l’Apple Watch Series 11, sortie quelques jours plus tôt. L’Apple Watch garde l’avantage d’un écosystème riche et fluide, mais ne peut rivaliser avec les 12 jours d’autonomie de la Venu 4. De son côté, Huawei prépare aussi sa riposte avec la Watch GT 6, annoncée avec 21 jours d’autonomie.

Une compatibilité universelle

La vraie force de Garmin reste sa compatibilité universelle : la Venu 4 fonctionne aussi bien avec iOS qu’Android, contrairement à l’Apple Watch qui reste enfermée dans l’écosystème Apple.

La Garmin Venu 4 s’impose comme une montre haut de gamme sportive et santé, dotée d’une autonomie hors norme et de fonctions très complètes. Mais son prix plus élevé que celui de l’Apple Watch 11 pourrait refroidir certains acheteurs. Pour les sportifs exigeants, c’est une valeur sûre. Pour le grand public, la question du rapport qualité/prix reste ouverte.