OnePlus 15R : le « flagship abordable » de OnePlus mise tout sur une batterie géante et la puissance brute

OnePlus vient officiellement de lever le voile sur une nouvelle salve de produits, après plusieurs mois de teasing. En tête d’affiche, le OnePlus 15R, un smartphone ambitieux qui entend redéfinir la notion de « flagship abordable » grâce à une batterie hors norme de 7 400 mAh, des performances de haut niveau et une fiche technique résolument orientée endurance et gaming.

Aux côtés du OnePlus 15R, OnePlus a également présenté une nouvelle tablette et une montre connectée plus accessibles, mais c’est bien ce smartphone qui concentre l’essentiel de l’attention.

OnePlus 15R : Une autonomie massive, au cœur de la proposition

La caractéristique la plus marquante du OnePlus 15R reste sans conteste sa batterie de 7 400 mAh, soit 100 mAh de plus que celle du OnePlus 15, pourtant déjà réputée pour son excellente endurance.

OnePlus promet une autonomie capable de dépasser deux jours d’utilisation réelle, un objectif crédible au vu de la capacité annoncée, mais qui devra être confirmé en conditions réelles. La marque affirme également que la batterie conservera au moins 80 % de sa capacité après quatre ans d’usage, grâce à l’utilisation de la technologie Silicon Nanostack, intégrant 15 % de silicium dans l’anode pour une meilleure densité énergétique.

L’un des reproches adressés au OnePlus 13R concernait sa recharge trop lente. OnePlus corrige le tir avec la charge de 80W SUPERVOOC, contre 55W auparavant.

Selon le constructeur, cette puissance permettrait de passer de 1 % à 100 % en moins de 60 minutes, un atout essentiel compte tenu de la taille de la batterie.

Un écran taillé pour le gaming et le multimédia

Le OnePlus 15R embarque un écran AMOLED de 6,83 pouces en définition 1.5K (2800 × 1272 pixels), avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 165 Hz. La dalle prend en charge un échantillonnage tactile jusqu’à 3 200 Hz via une puce dédiée, une luminosité maximale de 1 800 nits, une gradation PWM à 3 840 Hz, et les certifications TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0.

L’écran peut descendre jusqu’à 1 nit en luminosité minimale, un point appréciable pour le confort visuel nocturne.

Snapdragon 8 Gen 5 et refroidissement avancé

Sous le capot, le OnePlus 15R est le premier smartphone à intégrer le Snapdragon 8 Gen 5, une puce gravée en 3 nm, positionnée juste sous la variante « Elite ». Elle est associée à 12 Go de RAM LPDDR5X, et 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 4.1.

Pour maintenir les performances sur la durée, OnePlus mise sur son 360° Cryo-Velocity Cooling System, combinant une chambre à vapeur 3D de 5 704 mm², une isolation thermique en aérogel de qualité aérospatiale, et un dos en graphite blanc pour une dissipation homogène.

Un module photo solide, sans extravagance

Côté photo, le OnePlus 15R adopte une configuration pragmatique mais efficace avec un capteur principal Sony IMX906 de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et une caméra frontale de 32 mégapixels avec autofocus.

Le téléphone reprend le DetailMax Engine, avec des fonctions comme Ultra Clear 26 MP pour améliorer la finesse des détails, Clear Burst (rafales à 10 images/seconde avec réduction du flou), et Clear Night Engine pour les scènes en basse lumière.

La vidéo monte jusqu’à 4K à 120 fps sur la caméra arrière, un argument rare dans cette gamme de prix.

Un smartphone ultra-résistant

OnePlus frappe fort sur la durabilité. Le 15R bénéficie d’un niveau de protection inédit pour la marque : IP66/IP68/IP69/IP69K. Cela signifie une résistance à l’immersion jusqu’à 2 mètres pendant 30 minutes, aux jets d’eau à haute pression, et à l’eau chauffée jusqu’à 80 °C.

Le châssis est en métal, avec du Gorilla Glass 7i pour la protection de l’écran.

Le OnePlus 15R tourne sous OxygenOS 16 basé sur Android 16. OnePlus promet 4 mises à jour majeures d’Android, et 6 ans de correctifs de sécurité. Côté IA, on retrouve le bouton Plus Key, Plus Mind, présenté comme une « mémoire contextuelle », et une intégration renforcée de Google Gemini pour exploiter les contenus sauvegardés dans Mind Space.

Prix, disponibilité et positionnement

Le OnePlus 15R est proposé à partir de 729 euros (12 Go + 256 Go), tandis que la version 512 Go atteint 829 euros. Il est disponible dans les coloris Charcoal Black et Mint Breeze. Les ventes débutent officiellement le 22 décembre, avec des offres de lancement incluant écouteurs offerts, et remises.

Un « flagship abordable » qui monte en prix, mais aussi en ambition

Avec le OnePlus 15R, la marque livre un smartphone extrêmement endurant, puissant et robuste, pensé pour les utilisateurs exigeants — notamment les joueurs — tout en restant plus accessible qu’un flagship classique.

La hausse de prix par rapport au 13R est réelle, mais elle s’accompagne de gains tangibles en autonomie, performances et durabilité. Reste à savoir si cette nouvelle définition du « value flagship » convaincra face à une concurrence toujours plus agressive.