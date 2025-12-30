Galaxy S26 : Samsung relance Exynos et prépare un tournant stratégique majeur

Et si le Galaxy S26 marquait le début d’une nouvelle ère pour Samsung ? Selon l’analyste de l’industrie Samir Khazaka, la prochaine génération de smartphones Galaxy pourrait servir de point d’inflexion dans la stratégie silicium du constructeur coréen.

En ligne de mire : Exynos, longtemps critiqué, aujourd’hui relancé avec une ambition technologique assumée.

Exynos 2600 : le point de départ d’un changement de cap

D’après les informations évoquées, environ 25 % des Galaxy S26 embarqueraient un nouveau SoC maison, le Exynos 2600. Une proportion encore minoritaire, mais symboliquement forte. Ce chipset serait le premier processeur mobile au monde gravé en 2 nm, une prouesse industrielle signée par la division semi-conducteurs de Samsung.

Autre signal fort : son GPU reposerait sur l’architecture RDNA4 d’AMD, une première sur smartphone. Samsung introduirait également une technologie maison baptisée Heat Path Block (HPB), pensée pour optimiser la dissipation thermique — un point historiquement sensible sur les puces Exynos.

Une reconquête progressive face à Qualcomm

Cette montée en puissance n’est pas isolée. Toujours selon Khazaka, Samsung investirait de plus en plus dans la conception de composants internes, signe que la part de Exynos dans les Galaxy S pourrait continuer à croître dans les années à venir. À terme, 2027 verrait l’arrivée du Exynos 2800, qui utiliserait cette fois un GPU entièrement conçu en interne.

Une stratégie difficilement compatible avec un statu quo. « Il n’aurait aucun sens », résume l’analyste, « que Samsung continue d’injecter des milliards dans son silicium maison pour maintenir la même dépendance à Qualcomm ».

Pour l’instant, 75 % des Galaxy S26 resteraient toutefois équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Une répartition qui reflète encore les limites passées du Exynos en matière de performances et d’efficacité énergétique.

Prix du Galaxy S26 : une équation de plus en plus complexe

Autre variable clé : le prix. Samsung n’aurait pas encore arrêté la grille tarifaire du Galaxy S26, attendu pour février. En cause, la hausse continue du coût des composants, dans un contexte où Qualcomm augmente chaque année le prix de ses puces haut de gamme depuis la première génération de Snapdragon 8.

En renforçant Exynos, Samsung cherche aussi à reprendre le contrôle de ses coûts, un levier stratégique crucial pour préserver ses marges sans alourdir excessivement la facture pour le consommateur. À condition, bien sûr, que les performances suivent.

2026, l’année de vérité pour Exynos

Tout converge vers un constat : le succès du Exynos 2600 sera déterminant. Si les promesses techniques ne se traduisent pas par des gains concrets face aux Snapdragon, la stratégie pourrait s’effondrer avant même d’avoir porté ses fruits. À l’inverse, un Exynos enfin compétitif ouvrirait la voie à une réintégration massive des puces maison dans les futurs flagships Galaxy.

Plus qu’un simple choix technologique, c’est une question d’indépendance industrielle et de crédibilité. Avec le Galaxy S26, Samsung ne joue pas seulement une génération de smartphone — il teste la solidité de toute sa vision à long terme.