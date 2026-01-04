Accueil » Fuite massive HP : Tout le catalogue du CES 2026 dévoilé avant l’heure

À quelques jours seulement du CES 2026, une fuite massive est venue éventer presque tous les plans de HP. Un document interne détaillant la feuille de route produits 2026, repéré par Windows Latest, a fait surface en ligne, révélant une avalanche de nouveaux PC portables, machines gaming, accessoires et écrans.

Photos officielles, noms définitifs et positionnement marketing : HP n’a (presque) plus rien à cacher.

HP en 2026 : l’« IA pour tous » comme mot d’ordre

Le message est clair : en 2026, l’IA ne sera plus une option. Presque tous les PC Windows visibles dans la fuite tournent sous Windows 11 avec l’icône Recall bien en évidence, signe que le label Copilot+ PC va s’étendre à l’ensemble du catalogue.

Une gamme pro pensée pour tous les processeurs

Pour les entreprises, HP prépare trois nouveaux EliteBook X :

EliteBook X G2a (AMD)

EliteBook X G2i (Intel)

EliteBook X G2q (Qualcomm)

La version G2q est particulièrement notable, puisqu’elle reposerait sur une puce Snapdragon X2 de nouvelle génération. HP montre ainsi qu’il considère désormais l’architecture ARM comme une alternative crédible et stratégique face à Intel et AMD, y compris en milieu professionnel.

OmniBook : le grand retour pour le grand public

Côté grand public, HP relance en force la marque OmniBook. Elle couvrira un large spectre, des modèles abordables OmniBook 3 et 5 jusqu’au haut de gamme OmniBook Ultra 14.

L’objectif est limpide : démocratiser l’IA. HP veut que les fonctions d’IA locale deviennent la norme pour les étudiants, les familles et les utilisateurs à domicile, et non plus un privilège réservé aux machines premium.

Gaming : OMEN et HyperX montent en puissance

Les joueurs ne sont pas oubliés. La gamme OMEN s’enrichit avec :

le retour de l’OMEN 15

le OMEN 16

et surtout l’ultra-haut de gamme OMEN MAX 16

Ce dernier s’annonce comme une véritable vitrine technologique, avec des processeurs Intel Panther Lake ou AMD Ryzen AI 400, des cartes graphiques NVIDIA RTX série 50 et un écran OLED 2,5K à 240 Hz.

Un modèle clairement destiné aux joueurs exigeants qui ne veulent faire aucun compromis.

HyperX joue la carte de l’extrême

HP mise également beaucoup sur HyperX. Parmi les nouveautés attendues :

des écrans OLED, dont un 27 pouces à 500 Hz, totalement inédit

le HyperX Clutch Tachi, un contrôleur arcade « leverless » pour Xbox, pensé pour les fans de jeux de combat à la recherche d’une précision maximale et d’une latence minimale

Bureaux, écrans et accessoires : l’écosystème complet

La fuite évoque aussi le OmniStudio X, un PC tout-en-un de 27 pouces présenté comme un « Next Gen AI PC », un nouvel écran Series 7 Pro 4K et toute une gamme de chargeurs GaN et de hubs USB-C. HP entend ainsi couvrir l’intégralité du bureau, du PC aux périphériques.

Le message que HP s’apprête à marteler au CES 2026, dès le 6 janvier, est sans ambiguïté : l’IA n’est plus une fonctionnalité de niche.

Qu’il s’agisse de PC professionnels, d’ordinateurs familiaux, de machines gaming ou d’accessoires, l’intelligence artificielle sera intégrée partout. Si cette fuite se confirme lors de l’annonce officielle, HP pourrait bien s’imposer comme l’un des acteurs les plus agressifs et cohérents de l’ère des AI PC en 2026.