Accueil » Google Chrome prépare un navigateur « conscient » de votre navigation grâce à l'IA

Google Chrome prépare un navigateur « conscient » de votre navigation grâce à l’IA

Google Chrome prépare un navigateur « conscient » de votre navigation grâce à l’IA

Google s’apprête à franchir une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle au sein de Google Chrome. Une fonctionnalité récemment repérée dans les versions expérimentales Chrome Canary révèle une évolution majeure : le navigateur Chrome sera bientôt capable de comprendre ce que vous lisez… même dans vos onglets précédents.

Baptisée « Ask Google about previous tab », cette nouveauté permet à l’IA de Chrome d’exploiter le contenu des onglets récemment consultés pour répondre de manière contextuelle à vos questions.

Des questions enfin liées à votre contexte de navigation

Jusqu’ici, les assistants intégrés aux navigateurs traitaient chaque requête comme une action isolée. Avec cette nouvelle approche, Chrome AI Mode adopte une logique conversationnelle continue.

Concrètement, cela signifie que vous pourrez poser une question de suivi sans reformuler tout le contexte, demander un résumé d’une page que vous venez de quitter, et demander une clarification sur un point lu quelques minutes auparavant.

L’IA ne se limite plus à l’onglet actif : elle prend en compte le flux de votre navigation récente, ce qui rapproche Chrome d’un véritable assistant de recherche intelligent.

Une implémentation déjà visible sur Android

Sur Android, cette logique contextuelle est déjà en phase de test. Les utilisateurs peuvent joindre un onglet récent à leur question en appuyant sur le bouton « + » dans la barre d’adresse.

Cela permet par exemple de résumer un article sans le rouvrir, approfondir un concept évoqué sur une page, et demander des recherches complémentaires liées à un contenu consulté.

Le tout sans copier-coller, sans jongler entre les onglets, et sans interrompre le fil de lecture.

Moins de friction, plus de continuité

Quiconque a déjà travaillé avec une dizaine d’onglets ouverts connaît la frustration : perdre une information clé, oublier où elle se trouvait, ou devoir recommencer une recherche. Avec cette IA « consciente des onglets », Chrome ambitionne de réduire la charge mentale, accélérer l’accès à l’information, et fluidifier la navigation multitâche.

Vous pouvez lire, passer à autre chose, puis demander au navigateur de se souvenir pour vous.

Vers un véritable navigateur piloté par l’IA

Cette fonctionnalité n’est qu’un début. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large de Google visant à transformer Chrome en navigateur nativement intelligent, propulsé par Gemini.

À terme, ce type d’IA contextuelle pourrait permettre des résumés transversaux de plusieurs onglets, la création automatique de notes, l’aide au remplissage de formulaires, l’organisation d’informations pour le shopping ou les voyages, voire l’exécution proactive de certaines tâches.

Chrome ne se contente plus d’afficher le web : il commence à le comprendre.

Un changement discret, mais stratégique

En apparence modeste, cette évolution marque un tournant important. Elle transforme le navigateur d’un simple outil de consultation en un assistant cognitif, capable de suivre votre raisonnement et d’y répondre intelligemment.

Si Google parvient à déployer cette fonctionnalité sans compromettre la confidentialité ni la performance, Chrome pourrait bien devenir la référence du navigateur IA de nouvelle génération — un navigateur qui ne se contente plus d’obéir, mais qui anticipe et accompagne.