Accueil » iPhone pliable : Apple maintiendrait l’annonce en 2026, mais les livraisons pourraient s’étirer jusqu’en 2027

iPhone pliable : Apple maintiendrait l’annonce en 2026, mais les livraisons pourraient s’étirer jusqu’en 2027

iPhone pliable : Apple maintiendrait l’annonce en 2026, mais les livraisons pourraient s’étirer jusqu’en 2027

L’iPhone pliable fait partie des appareils les plus attendus de la décennie. Selon de multiples sources, Apple viserait toujours une présentation officielle de son iPhone pliable à l’automne 2026, en parallèle de l’iPhone 18 Pro. Mais, si le calendrier de l’annonce semble tenir, la disponibilité réelle du produit pourrait être une tout autre histoire.

D’après une nouvelle note de recherche de l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple ferait face à des retards significatifs dans la mise en production de son premier iPhone pliable, avec des conséquences directes sur les volumes livrés aux consommateurs.

Une annonce maintenue, mais une production sous tension

Selon Ming-Chi Kuo, Apple prévoit toujours de dévoiler l’iPhone Fold durant le second semestre 2026. En revanche, les expéditions pourraient être fortement limitées, en raison de difficultés liées aux rendements de production et à la montée en cadence industrielle.

Ces problèmes, fréquents lors de l’introduction d’un nouveau facteur de forme, pourraient entraîner des stocks extrêmement restreints au lancement, une disponibilité fragmentée selon les marchés, et des pénuries persistantes jusqu’à la fin de l’année 2027.

Autrement dit, l’iPhone pliable pourrait être officiellement lancé… sans réellement être disponible à grande échelle avant de longs mois.

Des informations contradictoires dans la chaîne des fuites

Cette analyse contraste avec plusieurs rapports précédents. Ces dernières semaines, certaines sources affirmaient qu’Apple avait validé la phase de prototype, entamé les tests de préproduction, et n’avait plus que des ajustements mineurs à effectuer avant la production de masse.

Des dessins CAD détaillés, incluant dimensions et proportions précises, ont également circulé, donnant l’impression d’un projet bien plus avancé qu’indiqué par Kuo.

Ce décalage illustre une réalité fréquente chez Apple : un produit peut être techniquement finalisé sur le plan du design tout en restant fragile sur le plan industriel, surtout lorsqu’il s’agit de technologies inédites comme les écrans pliables.

Un appareil ambitieux… et extrêmement coûteux

Selon les fuites actuelles, l’iPhone Fold adopterait un format « livre » atypique, avec un écran externe d’environ 5,5 pouces, un écran interne de 7,7 pouces, et une ouverture pensée pour offrir une surface large, proche d’un mini-iPad.

Apple viserait également un affichage quasi sans pli visible, un objectif qui complique fortement la production et explique en partie les faibles rendements évoqués.

Le prix, lui aussi, serait à la hauteur de l’ambition : entre 2 000 et 2 500 dollars, ce qui en ferait l’iPhone le plus cher jamais commercialisé.

Une concurrence qui n’attendra pas Apple

Pendant que Apple affine sa stratégie, la concurrence avance à marche forcée. Huawei, déjà leader du marché pliable en Chine, vient de lancer le Mate X7 et prépare le Pura X2. Samsung poursuivra sur sa lancée avec le Galaxy Z Fold 8, successeur du très bien accueilli Galaxy Z Fold 7. Même Motorola travaillerait sur un pliable au format livre pour 2026.

Dans ce contexte, un lancement mal approvisionné pourrait coûter cher à Apple, tant en image qu’en parts de marché.

Un lancement à haut risque pour Apple

L’iPhone Fold n’est pas qu’un nouveau produit : c’est un test stratégique majeur pour Apple. Après les difficultés rencontrées avec Apple Intelligence et l’accueil mitigé de certains lancements récents, la marque n’a plus vraiment droit à l’erreur sur un produit aussi symbolique.

Un scénario où la demande explose, mais les stocks restent introuvables pendant des mois, pourrait transformer l’un des lancements les plus attendus de 2026 en source de frustration massive pour les consommateurs.

Apple sait mieux que quiconque gérer des chaînes logistiques complexes. Mais avec un facteur de forme inédit, des technologies d’affichage sensibles et une pression concurrentielle accrue, le pari du premier iPhone pliable s’annonce plus risqué que jamais.