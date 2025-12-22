Accueil » Google repousse à 2026 le remplacement complet de Google Assistant par Gemini

Le grand chantier de Google visant à remplacer définitivement Google Assistant par son successeur dopé à l’IA, Gemini, prend plus de temps que prévu.

Si la transition reste bel et bien actée, elle ne sera finalement pas achevée en 2025 comme annoncé initialement. Google confirme désormais que le basculement complet s’étendra jusqu’en 2026, laissant encore un sursis à l’assistant historique d’Android.

Une ambition claire : transformer l’assistant en véritable IA conversationnelle

Au printemps dernier, Google avait dévoilé une vision particulièrement ambitieuse : faire évoluer l’assistant vocal classique — limité à l’exécution de commandes — vers une IA capable de raisonnement, de compréhension contextuelle et de dialogue naturel.

L’annonce de mars évoquait une migration rapide :

disparition progressive de Google Assistant sur les nouveaux smartphones Android,

retrait de l’application des boutiques,

adoption généralisée de Gemini comme assistant par défaut.

Mais, cette transition n’est pas qu’un simple changement de nom. Pour Google, Gemini incarne une refonte profonde de l’expérience mobile, reposant sur les dernières avancées en IA générative : conversations continues via Gemini Live, réponses longues et documentées, et capacité à interagir de manière intelligente avec les applications du téléphone.

Pourquoi Google ralentit le rythme ?

Malgré des premiers déploiements sur Wear OS et Android Auto, Google préfère lever le pied. Une mise à jour discrète de ses pages d’assistance indique désormais que la migration des utilisateurs mobiles vers Gemini se poursuivra tout au long de 2026, et non plus jusqu’à fin 2025.

La raison est simple : Google veut garantir une transition réellement « sans couture ». Remplacer un système au cœur d’Android depuis près de dix ans, présent sur des milliards d’appareils, impose des tests rigoureux et une montée en puissance progressive pour éviter les ruptures d’usage.

Cette approche tranche avec celle d’autres acteurs du secteur : Google communique ouvertement sur ses ajustements de calendrier et invite même les utilisateurs à faire remonter leurs retours sur l’expérience Gemini.

Ce que cela change concrètement pour les utilisateurs Android

Pour les possesseurs de smartphones Android, rien ne disparaît du jour au lendemain :

Google Assistant reste pleinement fonctionnel pour les usages essentiels (alarmes, appels, rappels, questions rapides),

Gemini peut déjà être installé manuellement pour ceux qui souhaitent tester ses capacités avancées,

le mot-clé « Hey Google » continue de fonctionner, même après le passage à Gemini.

À terme, Gemini deviendra l’assistant par défaut, capable à la fois d’assurer les tâches quotidiennes et de fournir une aide bien plus intelligente et personnalisée, en exploitant les données issues de l’écosystème Google (apps, services, contexte utilisateur).

Un virage stratégique assumé

Ce report illustre une réalité : Google joue gros. Google Assistant a longtemps dominé les comparatifs face à Siri et Alexa, avec des taux de réponses correctes nettement supérieurs lors des tests menés au début des années 2020.

Mais, l’ère de l’IA générative impose de nouveaux standards. Gemini promet plus de profondeur et de souplesse, au prix d’une complexité technique bien plus élevée — notamment en matière de fiabilité et de gestion des hallucinations.

En étalant la transition jusqu’en 2026, Google cherche à affiner les réponses de Gemini, renforcer son intégration système, et éviter de fragiliser l’expérience utilisateur sur Android, tablettes, voitures, objets connectés et maison intelligente.

Une transition lente, mais inévitable

L’objectif final reste inchangé : faire disparaître Google Assistant au profit de Gemini sur l’ensemble des plateformes. Les prochains mois devraient voir une accélération progressive, notamment au premier semestre 2026, à mesure que Gemini gagne en maturité et en fiabilité.

Plutôt qu’un abandon brutal, Google choisit une mutation progressive, consciente que l’assistant vocal est l’un des piliers de l’expérience Android.