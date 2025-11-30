Accueil » Le Huawei Pura X2 aura la puce Kirin 9030 et un écran de style mini-tablette

Huawei ne traîne pas. Quelques mois seulement après avoir surpris l’industrie avec le Huawei Pura X, son tout premier smartphone pliable à clapet au format large — très différent des Galaxy Z Flip ou Motorola Razr — la marque semble déjà préparer sa seconde génération.

Une nouvelle fuite du leaker Smart Pikachu sur Weibo nous donne les premiers détails concrets sur ce futur modèle, provisoirement baptisé Pura X2.

Huawei Pura X2 : Un lancement dès le premier trimestre 2026

D’après la source, Huawei effectue actuellement les tests internes du Pura X2. Le calendrier de sortie serait « provisoirement fixé au premier trimestre 2026 », soit une fenêtre entre janvier et mars.

Cela placerait le Pura X2 parmi les premiers nouveaux smartphones pliables de l’année prochaine.

Le Pura X2 serait équipé du Kirin 9030, le même SoC que l’on retrouve dans la série Mate 80 Pro. Ce chipset offre des performances supérieures au Kirin 9020 du Pura X actuel, une consommation mieux maîtrisée, et une configuration CPU/GPU déjà optimisée pour les écrans à haute fréquence et les appareils pliables.

Même si le Kirin 9030 reste en retard sur les Snapdragon 8 Elite Gen 5 ou Dimensity 9500 en performances brutes, il assure une cohérence optimale avec HarmonyOS et les optimisations maison de Huawei.

Un grand écran interne toujours au cœur du concept

La fuite mentionne une grande dalle interne, confirmant que Huawei ne renonce pas à ce format singulier : un smartphone à clapet qui, une fois ouvert, ressemble davantage à une mini-tablette large plutôt qu’à un smartphone allongé.

Pour rappel, le Pura X proposait une dalle de 6,3 pouces LTPO OLED (interne), un ratio 16:10 inédit dans un flip, et un écran de 3,5 pouces pour l’écran externe.

Le Pura X2 pourrait conserver ce ratio très confortable pour les vidéos, les jeux et les apps en mode paysage — un argument qui a largement distingué le premier modèle du reste du marché.

Attentes côté caméra

Le Pura X embarquait une configuration photo étonnamment ambitieuse pour un flip :

50 mégapixels (principal)

40 mégapixels (ultra grand-angle)

8 mégapixels (téléobjectif 3.5x optique)

Si Huawei reconduit cette approche, le Pura X2 pourrait devenir le flip le plus polyvalent du marché en photo — un domaine où les modèles américains et coréens sont généralement plus timides.

Batterie et charge : une base solide déjà en place

Le Pura X actuel est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 720 mAh, une charge filaire de 66W, une charge sans fil de 40W.

Huawei pourrait maintenir ou améliorer ces chiffres, d’autant plus que le format large permet d’intégrer des batteries plus volumineuses que sur un flip classique.

Si Huawei tient son planning, le Pura X2 arrivera entre janvier et mars 2026, probablement en Chine d’abord, avant une possible apparition internationale (souvent limitée à certains marchés en raison des sanctions).