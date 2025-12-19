Galaxy Z Fold 8 : Samsung préparerait une nette amélioration photo avec deux nouveaux capteurs

Après avoir frappé un grand coup avec le Galaxy Z Fold 7, dont le capteur principal est passé de 50 à 200 mégapixels, on pouvait légitimement penser que Samsung allait lever le pied sur les améliorations photo pour la génération suivante. Après tout, le Fold 7 s’impose déjà comme l’un des meilleurs smartphones pliables du marché.

Pourtant, selon un nouveau rapport du site GalaxyClub, le Galaxy Z Fold 8 pourrait réserver plusieurs surprises côté photographie, avec deux capteurs améliorés par rapport à son prédécesseur — et pas des moindres.

Pas de miracle pour le capteur principal de 200 mégapixels

Commençons par écarter l’évidence : le capteur principal de 200 mégapixels ne sera pas remplacé. Passer à 250 ou 300 mégapixels aurait relevé du miracle technologique, et ce même dans un contexte où Samsung devra affronter l’arrivée probable du tout premier iPhone pliable d’Apple.

Le module principal du Galaxy Z Fold 8 devrait donc rester identique à celui du Fold 7 — ce qui, en soi, n’a rien de décevant tant ce capteur offre déjà d’excellentes performances.

Un ultra grand-angle enfin digne d’un flagship

La première vraie évolution concernerait l’objectif ultra grand-angle. Actuellement limité à 12 mégapixels sur le Galaxy Z Fold 7, celui-ci passerait à 50 mégapixels sur le Fold 8.

Selon les informations disponibles, il s’agirait du même capteur ultra grand-angle que celui du Galaxy S25 Ultra, ce qui marquerait un alignement clair entre les smartphones pliables et les modèles premium “classiques” de Samsung.

À titre de comparaison :

le Galaxy S26 Ultra conserverait également ce capteur de 50 mégapixels,

les Galaxy S26 et S26 Plus devraient, eux, rester sur un capteur 12 mégapixels plus modeste.

Un signal fort : Samsung ne veut plus que ses pliables fassent figure de compromis sur la photo secondaire.

Téléobjectif : une évolution attendue mais bienvenue

Deuxième amélioration évoquée : le téléobjectif. La famille Galaxy S26 devrait passer de 10 à 12 mégapixels sur ce module, et le Galaxy Z Fold 8 suivrait exactement la même trajectoire.

Certes, le Fold 8 ne bénéficierait pas du téléobjectif périscopique 50 mégapixels du Galaxy S26 Ultra — un sacrifice assumé lié aux contraintes physiques du format pliable — mais ce gain de définition reste significatif pour le zoom intermédiaire, la photographie de portrait, et la polyvalence globale du module photo.

Des concessions toujours présentes sur les caméras frontales

Tout n’évoluera pas, et certaines limites persistent. Les rumeurs indiquent que la caméra frontale interne de 10 mégapixels, et la caméra selfie de l’écran externe, également de 10 mégapixels, resteraient strictement inchangées.

Un choix un peu frustrant, surtout quand on sait que même le Galaxy S25 “standard” propose un capteur selfie de 12 mégapixels. Mais Samsung semble ici chercher un équilibre entre innovation, contraintes techniques et maîtrise des coûts, afin d’éviter une explosion du prix au-delà de la barre psychologique des 2 000 dollars.

Fait intéressant, GalaxyClub évoque également un autre smartphone pliable Samsung prévu pour 2026, identifié sous le nom de code H8, par opposition au Q8 du Galaxy Z Fold 8 “classique”.

Ce modèle serait plus large, avec un format rappelant davantage l’iPad mini — un clin d’œil assumé ou non à la stratégie d’Apple. Il partagerait le même ultra grand-angle de 50 mégapixels que le Fold 8, ce qui tend à exclure l’hypothèse d’un Galaxy Z Fold Fan Edition plus abordable.

Faut-il s’enthousiasmer pour le Galaxy Z Fold 8 ?

Oui… mais avec nuance. Cette évolution photo, bien que réelle, ne constitue pas une révolution à elle seule. Sur une échelle d’enthousiasme de 1 à 10, elle se situerait sans doute autour de 6 ou 7.

En revanche, d’autres rumeurs bien plus excitantes circulent depuis plusieurs mois :

batterie plus grande,

recharge plus rapide,

écrans plus larges,

pli (crease) encore moins visible,

retour surprise du stylet S Pen.

Si toutes ces améliorations se confirment, le Galaxy Z Fold 8 pourrait se démarquer radicalement du Fold 7, déjà très bien accueilli par la critique et le public.

Reste une question clé : le prix. Si Samsung parvient à conserver un positionnement tarifaire similaire à celui du Fold 7, un Galaxy Z Fold 8 aussi amélioré pourrait bien devenir un véritable carton commercial — et un sérieux casse-tête pour Apple à l’aube de son premier iPhone pliable.