Threads accélère sur les communautés : plus de 200 espaces thématiques et de nouveaux signaux d’engagement

Meta continue de faire évoluer Threads au-delà d’un simple fil de microblogging. La plateforme élargit désormais sa fonctionnalité Communautés, qui passe de tout juste une centaine à plus de 200 communautés actives, couvrant un spectre beaucoup plus large de centres d’intérêt.

Livres, K-pop, sport, équipes spécifiques ou discussions de niche : Threads semble clairement vouloir favoriser des conversations ciblées, plutôt qu’un flux infini dicté uniquement par l’algorithme.

Threads : Des communautés plus nombreuses… et plus visibles

Selon une publication officielle de Meta, cette extension vise à faciliter la découverte de discussions pertinentes sans avoir à scroller indéfiniment. Chaque communauté affiche désormais clairement son nombre de membres, renforçant la lisibilité et l’attractivité de ces espaces thématiques.

Cette évolution marque une inflexion stratégique : Threads ne veut plus être seulement un endroit où l’on poste, mais un lieu où l’on participe à des conversations identifiées, avec des pairs qui partagent les mêmes centres d’intérêt.

Badges « Champion » et labels personnalisés : l’identité au cœur des échanges

Meta teste également de nouveaux outils d’engagement au sein des communautés :

Badge « Champion » : attribué aux contributeurs les plus actifs et les plus engageants, ceux qui animent réellement les discussions et attirent une audience fidèle.

Labels d’intérêt personnalisables : des tags visibles sous le nom d’utilisateur, permettant d’indiquer ses centres d’intérêt ou son rôle dans la communauté.

Ces fonctionnalités, encore en phase de test, ne sont pas accessibles à tous pour le moment.

Threads s’éloigne du simple fil chronologique

Avec ces ajouts, Threads opère un glissement notable. L’application ne se limite plus à un flux chronologique ou algorithmique, mais mise davantage sur l’identité, la reconnaissance et l’appartenance.

Pour les utilisateurs réguliers, cela change la dynamique

les discussions sont plus faciles à trouver,

les contributeurs de qualité ressortent mieux,

le contexte des échanges devient plus clair grâce aux labels.

Pour les créateurs et influenceurs, c’est aussi une nouvelle voie de visibilité : être actif au bon endroit peut compter autant, voire plus, que le simple nombre d’abonnés.

Une inspiration assumée… du côté de Reddit

Cette orientation n’est pas anodine. Les communautés thématiques, les badges de reconnaissance et les signaux de réputation sont des mécaniques qui ont largement fait leurs preuves sur des plateformes comme Reddit.

Meta semble vouloir importer ces codes tout en les adaptant à un environnement plus grand public et moins anonyme. À terme, la firme évoque déjà :

des outils de classement au sein des communautés,

une meilleure mise en avant des posts les plus pertinents,

voire des systèmes de réputation ou de modération plus poussés.

Threads cherche sa place dans l’écosystème Meta

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large. Meta a récemment annoncé de nouvelles fonctions pour Edits, son application dédiée à la création de contenu, et « Your Algorithm » sur Instagram, permettant aux utilisateurs d’ajuster finement leur fil.

Threads, de son côté, semble vouloir devenir le lieu des discussions de fond, là où Instagram reste centré sur le visuel et la mise en scène. Elle ne cherche plus seulement à exister face à X : la plateforme veut désormais retenir, structurer et valoriser ses conversations.