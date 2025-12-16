Accueil » CES 2026 : LG Micro RGB evo, le téléviseur LCD de nouvelle génération

CES 2026 : LG Micro RGB evo, le téléviseur LCD de nouvelle génération

CES 2026 : LG Micro RGB evo, le téléviseur LCD de nouvelle génération

LG entre officiellement dans la course aux téléviseurs RGB de nouvelle génération. Le constructeur sud-coréen a confirmé que son tout premier téléviseur LCD RGB haut de gamme, baptisé LG Micro RGB evo, sera commercialisé en 2026.

L’annonce n’est pas une surprise totale : un « téléviseur LCD premium avec technologie Micro RGB » avait déjà remporté un CES 2026 Innovation Award en novembre dernier. Mais cette confirmation marque le véritable point de départ de LG dans un segment appelé à devenir l’un des plus disputés du très haut de gamme.

Le Micro RGB evo sera décliné en trois tailles imposantes : 75 pouces, 86 pouces et 100 pouces.

Une technologie RGB qui vise le sommet du LCD

Le LG Micro RGB evo repose sur un nouveau système de rétroéclairage Micro RGB, utilisant des LED RVB extrêmement petites, contrôlées individuellement avec une précision proche de celle de l’OLED. LG s’appuie ici sur plus de dix ans d’expertise OLED, qu’il transpose pour la première fois dans un téléviseur LCD RGB.

Contrairement aux téléviseurs MiniLED traditionnels, cette approche permet un contrôle beaucoup plus fin de la lumière, une gestion plus précise des couleurs primaires, une réduction notable des halos lumineux, et une reproduction colorimétrique nettement plus fidèle.

Une couverture colorimétrique parfaite, certifiée

Le téléviseur est propulsé par une version améliorée du processeur Alpha 11, habituellement réservée aux OLED haut de gamme comme le LG G5. Dans cette nouvelle itération (Alpha 11 AI Processor Gen 3), LG introduit un Dual AI Engine avec Dual Super Upscaling, capable d’appliquer simultanément deux traitements d’amélioration de l’image.

Résultat : le Micro RGB evo est certifié par Intertek pour atteindre 100 % de couverture des espaces colorimétriques : BT.2020, DCI-P3 et Adobe RGB.

Une performance extrêmement rare pour un téléviseur LCD.

LG n’a pas encore communiqué de chiffres officiels concernant la luminosité maximale, mais les attentes sont très élevées. Les premières estimations évoquent des pics lumineux pouvant dépasser largement les 5 000 nits, ce qui placerait ce modèle au sommet du marché en HDR.

Micro Dimming Ultra et contraste de très haut niveau

Le Micro RGB evo inaugure également la technologie Micro Dimming Ultra, avec plus d’un millier de zones de gradation. Ce contrôle précis du rétroéclairage permet de préserver les détails dans les hautes lumières, de conserver de la profondeur dans les scènes sombres, et d’offrir un contraste parmi les plus précis jamais vus sur un téléviseur LCD.

Sur le papier, LG positionne clairement ce modèle comme une alternative crédible à l’OLED, sans ses limites potentielles en luminosité.

webOS et personnalisation poussée par l’IA

Côté logiciel, LG continue d’enrichir son écosystème webOS, avec un fort accent sur la personnalisation :

Voice ID pour reconnaître les utilisateurs,

AI Picture Wizard et AI Sound Wizard pour ajuster automatiquement l’image et le son,

écran d’accueil personnalisé selon les habitudes,

AI Concierge, AI Chatbot et AI Search pour faciliter la découverte de contenus.

2026 : l’année des téléviseurs RGB

LG arrive sur un marché déjà en pleine effervescence. La technologie RGB a commencé à faire parler d’elle avec le Hisense 116UX (116 pouces) présenté au CES 2025, puis avec le Samsung Micro RGB de 115 pouces, lancé en août dernier.

Le CES 2026 devrait marquer une accélération majeure, avec davantage de modèles RGB, des tailles plus variées, et une concurrence directe entre LG, Samsung et d’autres acteurs majeurs. Un représentant de Samsung l’avait d’ailleurs résumé sans détour : « Nous avons des choses très excitantes à venir autour du Micro RGB ».

Le LG Micro RGB evo (MRGB95) sera exposé au public lors du CES 2026 à Las Vegas, du 6 au 9 janvier. Ce sera la première occasion de juger concrètement la qualité du rendu RGB face à l’OLED, la gestion du HDR extrême, et la pertinence de cette technologie pour l’avenir du très haut de gamme.

Avec le Micro RGB evo, LG ne cherche pas simplement à améliorer le LCD : la marque veut redéfinir le très haut de gamme hors OLED.