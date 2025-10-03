Accueil » Threads lance les « Communautés » : Meta formalise ce que ses utilisateurs faisaient déjà

Threads lance les « Communautés » : Meta formalise ce que ses utilisateurs faisaient déjà

Threads lance les « Communautés » : Meta formalise ce que ses utilisateurs faisaient déjà

Threads, le rival de X désormais fort de plus de 400 millions d’utilisateurs actifs mensuels, vient d’activer une nouveauté majeure : les Communautés.

Déployées jeudi dans le monde entier, elles offrent des espaces dédiés autour de thématiques populaires, comme le basketball, le K-pop, les livres ou encore les séries TV.

Des espaces thématiques intégrés à Threads

L’idée est simple : permettre aux utilisateurs d’approfondir des conversations autour de leurs centres d’intérêt, sans se disperser dans les fils globaux.

Contrairement à X, où les communautés sont créées et modérées par les membres eux-mêmes, c’est Meta qui pilote et déploie les Communautés sur Threads. Les publications qui y sont partagées peuvent apparaître dans les fils Pour vous et Abonnements, mais seuls les membres inscrits bénéficient des privilèges associés, comme l’usage d’un emoji « Like » personnalisé (un ballon de basket pour la communauté NBA, une pile de livres pour celle consacrée à la lecture, etc.).

Autre particularité : l’appartenance à une Communauté est visible sur le profil de chaque utilisateur, via un tag thématique. Impossible de la masquer — Meta assume ce choix en expliquant que ces tags doivent refléter clairement les affinités de chacun.

Un modèle inspiré des usages

En réalité, Meta ne fait ici que formaliser un comportement déjà adopté par les utilisateurs. Depuis son lancement, Threads a vu émerger des « Topic Tags » (l’équivalent des hashtags, sans le dièse) qui ont servi de point de ralliement officieux, certaines thématiques comme NBA Threads se structurant d’elles-mêmes en quasi-communautés.

Avec cette mise à jour, plus besoin de penser au tag : les publications peuvent être adressées directement à la communauté correspondante, dont le fil peut même être défini comme affichage par défaut.

Threads vs X : deux approches opposées

Sur le papier, la comparaison avec X Communities est inévitable. Chez X, les communautés ressemblent davantage à Reddit : elles sont créées par les utilisateurs, modérées de façon décentralisée, et leurs publications sont visibles, mais réservées à la participation des membres.

Threads prend l’option inverse, misant sur une expérience encadrée par Meta, où l’ouverture reste plus large (les non-membres peuvent participer aux discussions), mais avec une gouvernance centralisée.

Et après ?

Meta annonce déjà des améliorations à venir : un système de classement plus intelligent pour mettre en avant les meilleures contributions, des badges pour les membres les plus actifs, et l’ouverture progressive de nouvelles communautés à mesure que la demande s’élargit.

En clair, avec les Communautés, Threads veut capitaliser sur sa croissance et combler l’un des manques qui l’empêchait de concurrencer X sur le terrain des discussions thématiques. En reprenant un usage organique de ses utilisateurs et en l’institutionnalisant, Meta espère transformer Threads en véritable agora de passions partagées — et franchir une nouvelle étape dans sa rivalité avec X.