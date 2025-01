Threads vs Instagram : 5 différences clés à connaître

Bien que Threads partage certaines similitudes avec Instagram, ses objectifs principaux, son public cible et la nature des interactions le différencient considérablement.

Voici un aperçu des distinctions clés entre ces deux plateformes sociales développées par Meta.

1. Objectif principal et orientation de la plateforme

Instagram est une plateforme axée sur le visuel, conçue pour partager des photos et des vidéos. Avec des fonctionnalités comme les Stories, les Reels et les carrousels, elle met l’accent sur la narration visuelle, permettant aux utilisateurs de montrer leur créativité, leur style de vie ou des moments marquants.

Threads, quant à lui, se concentre sur les conversations textuelles et les interactions en temps réel, faisant de lui une alternative directe à Twitter. Cette plateforme est idéale pour partager des idées, des opinions ou des mises à jour rapides, en mettant en avant des échanges concis et dynamiques, souvent textuels plutôt que visuels.

2. Public cible

Instagram s’adresse à un large éventail d’utilisateurs :

Les utilisateurs occasionnels partagent des moments personnels.

Les influenceurs et créateurs présentent leurs contenus.

Les entreprises utilisent la plateforme pour promouvoir leurs produits ou services.

Threads, en revanche, cible des utilisateurs plus intéressés par les discussions et les débats en temps réel. Cette plateforme attire des personnes cherchant à participer à des discussions significatives, au lieu de simplement parcourir des publications de manière passive.

3. Interaction et engagement

Sur Instagram, l’engagement repose sur des actions comme les likes, les commentaires, les partages et les sauvegardes. Les Stories permettent aussi d’obtenir des retours en posant des questions ou en lançant des sondages.

En revanche, Threads privilégie les interactions via des réponses, des reposts, et des likes sur les publications textuelles. Les conversations y sont plus directes, organisées sous forme de fils de discussion, souvent accompagnées de visuels facultatifs.

4. Popularité actuelle et tranches d’âge

Instagram, avec ses 2 milliards d’utilisateurs mensuels actifs, domine le paysage des réseaux sociaux depuis plus d’une décennie. Threads, lancé en 2023, en est encore à ses débuts, avec une adoption plus limitée malgré le soutien de Meta.

Selon Statista :

Sur Instagram, 32 % des utilisateurs ont entre 18 et 24 ans, et 30,6 % entre 25 et 34 ans.

Threads attire principalement les 25-34 ans (36,39 %), suivis des 18-24 ans (19,29 %), selon Skillademia.

5. Opportunités pour les entreprises et la monétisation

Instagram offre de nombreuses options de monétisation :

Publicités sponsorisées.

Boutiques intégrées via Instagram Shopping.

Revenus pour les créateurs grâce à des partenariats de marques, des bonus sur les Reels, ou des badges achetés par les fans.

Threads, encore jeune, manque pour l’instant d’outils de monétisation robustes. Cependant, des rapports indiquent que des publicités payantes pourraient être introduites dès l’année prochaine pour certains partenaires.

Quelle plateforme choisir ?

Threads et Instagram se distinguent par leurs focales différentes et leur public cible. Instagram est une plateforme bien établie, riche en fonctionnalités et outils de monétisation, tandis que Threads se concentre sur l’interaction textuelle et les discussions en temps réel.

Pour les utilisateurs et les entreprises, une présence sur les deux plateformes peut être avantageuse, permettant de bénéficier à la fois de la puissance visuelle d’Instagram et de l’engagement conversationnel de Threads.