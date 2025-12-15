Accueil » Xiaomi pourrait zapper le Xiaomi 19 pour lancer directement un Xiaomi 20 face à l’iPhone 20

L’année 2027 s’annonce déjà particulière pour Apple. À l’occasion des 20 ans de l’iPhone, plusieurs rapports évoquent une décision symbolique forte : Apple lancerait bien l’iPhone 18 en 2026, mais sauterait la gamme iPhone 19 pour passer directement à un iPhone 20, marquant cet anniversaire historique.

Selon un nouveau rapport, Xiaomi pourrait adopter une stratégie étonnamment similaire pour sa propre gamme de smartphones haut de gamme.

Un précédent déjà bien réel chez Xiaomi

Cette hypothèse n’est pas sortie de nulle part. Xiaomi a déjà démontré qu’il n’hésitait pas à jouer avec la numérotation de ses produits pour des raisons stratégiques.

En 2024, la marque chinoise a lancé la série Xiaomi 15, suivie directement par les Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Ultra, en sautant complètement le Xiaomi 16. Une décision assumée publiquement par Lu Weibing, président de Xiaomi, qui expliquait vouloir aligner la gamme premium Xiaomi sur celle d’Apple, alors attendue sous le nom iPhone 17.

Ce choix visait clairement à renforcer la perception de Xiaomi comme concurrent direct d’Apple sur le segment ultra-premium, tant sur le plan technologique que symbolique.

Pourquoi Xiaomi pourrait ignorer le Xiaomi 19

Le nouveau rapport publié par XiaomiTime avance que le Xiaomi 19 pourrait tout simplement ne jamais voir le jour. Aucune preuve formelle n’est apportée à ce stade, mais le scénario reste crédible au regard des choix passés de la marque.

Sauter directement au Xiaomi 20 en 2027 permettrait à Xiaomi de maintenir une cohérence numérique face à l’iPhone 20, de renforcer son positionnement comme alternative directe à Apple, et d’associer le chiffre « 20″ à un saut générationnel majeur, tant en design qu’en technologies.

Même si Xiaomi ne célèbre pas un anniversaire aussi emblématique que Apple, la logique marketing resterait solide : être perçu comme évoluant au même rythme que l’iPhone, sans jamais apparaître « en retard » dans l’imaginaire du grand public.

Une stratégie plus profonde qu’un simple coup marketing

Changer la numérotation d’un produit n’est jamais anodin. Cela implique une communication claire auprès des consommateurs, un repositionnement de la gamme dans les médias et chez les revendeurs, et surtout, la promesse implicite d’une rupture technologique.

Xiaomi avait déjà utilisé ce levier pour signaler une montée en gamme avec la série 17. Répéter l’opération avec un Xiaomi 20 en 2027 pourrait servir à introduire des innovations majeures : nouveaux capteurs photo, avancées en IA embarquée, batteries de nouvelle génération ou encore design radicalement revu.

Xiaomi et Apple, une rivalité de plus en plus assumée

Si Apple passe directement à l’iPhone 20, il serait difficile pour Xiaomi d’ignorer l’impact symbolique d’un tel lancement. Dans ce contexte, aligner les noms des flagships devient un outil de compétition presque aussi important que les fiches techniques.

Bien entendu, rien n’est encore confirmé. Mais au vu des précédents, l’idée d’un Xiaomi 20 remplaçant directement le Xiaomi 19 n’a rien d’absurde. Elle s’inscrirait dans une stratégie plus large où Xiaomi cherche à s’imposer comme l’un des rares constructeurs capables de jouer sur le même terrain qu’Apple, aussi bien technologiquement que narrativement.