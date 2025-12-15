Accueil » OnePlus 15R : prix en Inde, configurations et une caméra frontale inédite avant le lancement

À quelques semaines de son officialisation, le OnePlus 15R commence à se dévoiler plus concrètement. Attendu pour un lancement mondial le 17 décembre 2025, le nouveau smartphone de la gamme R voit aujourd’hui ses configurations de stockage, son positionnement tarifaire en Inde et plusieurs éléments clés de sa fiche technique fuiter.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que OnePlus prépare une montée en gamme assumée.

OnePlus 15R : Deux configurations, un positionnement tarifaire plus ambitieux

Selon des informations partagées par le leaker @passionategeekz sur X, le OnePlus 15R sera proposé en deux variantes de stockage, toutes deux accompagnées de 12 Go de RAM :

12 Go + 256 Go

12 Go + 512 Go

Côté prix, le modèle haut de gamme 12 Go / 512 Go serait affiché au-delà des 52 000 roupies en Inde. La version de base 12 Go / 256 Go se situerait quant à elle dans une fourchette comprise entre 47 000 et 49 000 roupies.

Comme souvent chez OnePlus, des offres bancaires de lancement sont attendues. Elles pourraient réduire le prix final de 3 000 à 4 000 roupies, rendant l’addition un peu plus digeste pour les premiers acheteurs. Les tarifs définitifs seront toutefois confirmés lors de l’événement officiel.

Un lancement chargé pour OnePlus

Le 17 décembre 2025 sera une date clé pour la marque. En plus du OnePlus 15R, OnePlus prévoit de lancer la OnePlus Pad Go 2 (tablette, Inde et marchés mondiaux), et la OnePlus Watch Lite (destinée principalement à l’Europe).

Le OnePlus 15R sera disponible en noir et vert, tandis qu’une Ace Edition exclusive est également prévue dans une teinte violette.

La meilleure caméra frontale jamais vue sur un OnePlus R

OnePlus a déjà confirmé l’un des arguments majeurs du OnePlus 15R : sa nouvelle caméra selfie de 32 mégapixels, la plus avancée jamais intégrée à un modèle de la série R.

Par rapport au OnePlus 13R et sa caméra frontale de 16 mégapixels, le bond est net : Autofocus pour la première fois sur un R Series, enregistrement vidéo 4K à 30 fps à l’avant (contre 1080p auparavant), et amélioration du traitement d’image grâce au DetailMax Engine, un moteur de photographie computationnelle.

À noter que si le OnePlus 15 et le 15R partagent la même résolution de caméra selfie, ils utilisent des capteurs différents : Sony IMX709 pour le 15, et un capteur OmniVision pour le 15R.

Une fiche technique musclée, proche du flagship

Le OnePlus 15R ne se contente pas d’améliorer la photo. Il adopte une configuration très ambitieuse pour son segment :

Écran : définition 1,5K, taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz, prise en charge du jeu à 120 fps

Processeur : Snapdragon 8 Gen 5 (gravure 3 nm, gains CPU, GPU et NPU)

Batterie : 7 400 mAh, soit plus que le OnePlus 15

Charge rapide : 80 W

Système : OxygenOS 16

Photo arrière : capteur principal 50 mégapixels avec vidéo 4K à 120 fps

Fonctions : Plus Key, certifications IP68 et IP69 (et IP69K selon certaines sources)

Avec cette combinaison, le OnePlus 15R se positionne clairement comme un flagship killer, flirtant dangereusement avec les caractéristiques des modèles premium… mais à un tarif encore contenu.

Un successeur très attendu

Le OnePlus 13R avait été salué comme l’un des meilleurs smartphones autour de 600 dollars. Le 15R semble bien décidé à reprendre ce titre, même si la hausse de prix attendue pourrait redistribuer les cartes.

Reste désormais à voir si OnePlus parviendra à maintenir un équilibre entre puissance, autonomie et prix, tout en justifiant cette montée en gamme. Réponse définitive le 17 décembre.