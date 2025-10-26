Apple pourrait sauter l’iPhone 19 et passer directement à l’iPhone 20 en 2027

Alors que la série iPhone 17 connaît un excellent démarrage sur le marché, tous les regards se tournent déjà vers les prochains modèles d’Apple. Le lancement de l’iPhone 18 est prévu pour l’automne 2026, mais selon un nouveau rapport du cabinet d’analyse Omdia, la marque à la pomme préparerait un changement majeur dans sa stratégie de nommage.
2027 : les 20 ans de l’iPhone
Omdia affirme que Apple pourrait tout simplement ignorer le nom « iPhone 19 » pour passer directement à l’iPhone 20 en 2027, année qui marquera le 20ᵉ anniversaire du tout premier iPhone.
L’objectif serait symbolique : faire coïncider la génération « 20 » avec les 20 ans du produit emblématique.
Ce ne serait pas la première fois qu’Apple modifie sa numérotation : en 2017, la marque avait sauté l’iPhone 9 pour lancer l’iPhone X, célébrant ainsi le dixième anniversaire du smartphone.
Une nouvelle stratégie de lancement
Selon Heo Moo-yeol, analyste principal chez Omdia, Apple compte aussi réorganiser le calendrier et la structure de ses lancements à partir de 2026.
L’entreprise pourrait ne pas sortir d’iPhone 18 « classique » cette année-là, et se concentrer sur trois modèles :
- iPhone 18 Air,
- iPhone 18 Pro,
- et le très attendu iPhone Fold, le premier modèle pliable de la marque.
Feuille de route prévue selon Omdia
2026
- iPhone 18 Air
- iPhone 18 Pro
- iPhone Fold
1er semestre 2027
- iPhone 18e (modèle plus abordable)
- iPhone 18 standard
2ᵉ semestre 2027
- iPhone 20 Air
- iPhone 20 Pro
- iPhone 20 Pro Max
- iPhone Fold 2
Une transition stratégique
Ce double lancement annuel — une vague au printemps et une autre à l’automne — permettrait à Apple de mieux répartir ses ventes sur l’année et de différencier ses gammes, entre modèles d’entrée, premium et innovants.
Si ces informations se confirment, 2027 s’annonce comme une année charnière pour Apple, marquée à la fois par un nouveau cycle de produits et la commémoration des 20 ans de l’iPhone, qui pourrait bien porter le nom… d’iPhone 20.