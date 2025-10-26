Apple pourrait sauter l’iPhone 19 et passer directement à l’iPhone 20 en 2027

Alors que la série iPhone 17 connaît un excellent démarrage sur le marché, tous les regards se tournent déjà vers les prochains modèles d’Apple. Le lancement de l’iPhone 18 est prévu pour l’automne 2026, mais selon un nouveau rapport du cabinet d’analyse Omdia, la marque à la pomme préparerait un changement majeur dans sa stratégie de nommage.

2027 : les 20 ans de l’iPhone

Omdia affirme que Apple pourrait tout simplement ignorer le nom « iPhone 19 » pour passer directement à l’iPhone 20 en 2027, année qui marquera le 20ᵉ anniversaire du tout premier iPhone.

L’objectif serait symbolique : faire coïncider la génération « 20 » avec les 20 ans du produit emblématique.

Ce ne serait pas la première fois qu’Apple modifie sa numérotation : en 2017, la marque avait sauté l’iPhone 9 pour lancer l’iPhone X, célébrant ainsi le dixième anniversaire du smartphone.

Une nouvelle stratégie de lancement

Selon Heo Moo-yeol, analyste principal chez Omdia, Apple compte aussi réorganiser le calendrier et la structure de ses lancements à partir de 2026.

L’entreprise pourrait ne pas sortir d’iPhone 18 « classique » cette année-là, et se concentrer sur trois modèles :

iPhone 18 Air,

iPhone 18 Pro,

et le très attendu iPhone Fold, le premier modèle pliable de la marque.

Feuille de route prévue selon Omdia

2026

iPhone 18 Air

iPhone 18 Pro

iPhone Fold

1er semestre 2027

iPhone 18e (modèle plus abordable)

iPhone 18 standard

2ᵉ semestre 2027

iPhone 20 Air

iPhone 20 Pro

iPhone 20 Pro Max

iPhone Fold 2

Une transition stratégique

Ce double lancement annuel — une vague au printemps et une autre à l’automne — permettrait à Apple de mieux répartir ses ventes sur l’année et de différencier ses gammes, entre modèles d’entrée, premium et innovants.

Si ces informations se confirment, 2027 s’annonce comme une année charnière pour Apple, marquée à la fois par un nouveau cycle de produits et la commémoration des 20 ans de l’iPhone, qui pourrait bien porter le nom… d’iPhone 20.