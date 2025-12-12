Accueil » Huawei FreeClip 2 : des écouteurs ouverts au design audacieux qui arrivent enfin en Europe

Huawei FreeClip 2 : des écouteurs ouverts au design audacieux qui arrivent enfin en Europe

Huawei FreeClip 2 : des écouteurs ouverts au design audacieux qui arrivent enfin en Europe

Huawei avait une annonce particulièrement dense aujourd’hui. Si le Mate X7 a naturellement monopolisé l’attention, certains accessoires présentés en marge méritent clairement qu’on s’y attarde. C’est notamment le cas des Huawei FreeClip 2, des écouteurs à conception ouverte lancés en Chine plus tôt cet automne et désormais confirmés pour une arrivée en Europe.

Un produit atypique, qui assume pleinement sa différence et vient bousculer les standards des écouteurs true wireless haut de gamme.

Huawei FreeClip 2 : Un design « ear-clip » qui sort du moule

Les FreeClip 2 ne cherchent pas à se fondre dans la masse. Huawei opte ici pour un design en clip d’oreille, loin des formats intra-auriculaires classiques. Une approche qui privilégie le confort longue durée et la conscience de l’environnement, tout en affichant une vraie identité visuelle.

Quatre coloris sont proposés : Bleu, Blanc, Noir et Or rose.

Reste une inconnue : la version Or rose sortira-t-elle réellement de Chine ? Huawei n’a pas encore confirmé sa disponibilité en Europe. Les finitions Bleu et Blanc bénéficient en revanche d’un traitement particulier, avec une texture façon denim fin, pensée à la fois pour le confort et l’élégance.

Une robustesse au niveau des meilleurs

Côté résistance, Huawei ne fait aucun compromis. Les FreeClip 2 affichent une certification IP57, identique à celle des Galaxy Buds 3 Pro et des AirPods Pro (3e génération).

Concrètement, cela signifie une protection partielle contre la poussière, et une résistance à l’immersion jusqu’à un mètre pendant 30 minutes.

Dans la vraie vie, cette certification vise surtout à encaisser la sueur, la pluie ou les petits accidents du quotidien. Ce n’est évidemment pas une invitation à aller nager avec ses écouteurs — les tests sont réalisés en laboratoire, dans des conditions strictement contrôlées.

Légèreté et autonomie pensées pour un usage prolongé

Chaque écouteur ne pèse que 5,1 grammes, soit légèrement moins que les AirPods Pro (environ 5,3 g). Une différence minime sur le papier, mais qui peut compter lorsqu’on porte ses écouteurs plusieurs heures d’affilée. L’autonomie est également un point fort jusqu’à 9 heures d’écoute continue, et 38 heures au total avec le boîtier de charge.

Et pour les plus pressés, une recharge rapide de 10 minutes suffit à récupérer environ 3 heures de lecture, un chiffre franchement appréciable au quotidien.

Un son boosté par l’IA et pensé pour les appels

Sur le plan audio, Huawei mise sur une combinaison de transducteurs double driver à haute énergie et d’un processeur NPU dédié, annoncé comme 10x plus puissant que celui de la génération précédente. Cette puissance supplémentaire permet d’activer des fonctions avancées adaptation automatique du volume, une amélioration vocale en temps réel, et un ajustement intelligent selon l’environnement (intérieur, rue, transports…).

Les appels bénéficient eux aussi d’un traitement premium, avec un système à trois microphones, des algorithmes de réduction de bruit DNN multi-canaux, et un filtrage intelligent qui isole la voix de l’utilisateur, même dans des environnements très bruyants.

Huawei intègre également un système de contre-ondes sonores, destiné à limiter les fuites audio et préserver la confidentialité des conversations — un point crucial pour des écouteurs ouverts.

Contrôles gestuels et personnalisation via l’application

L’interaction avec les FreeClip 2 repose entièrement sur des gestes tactiles. Il est par exemple possible de faire glisser le doigt le long du module (« Comfort Bean ») pour ajuster le volume.

Toutes les commandes peuvent être personnalisées depuis l’application dédiée, permettant d’adapter les gestes à ses habitudes.

Prix et disponibilité en Europe

Les Huawei FreeClip 2 seront disponibles en janvier 2026 en France, via la boutique officielle Huawei. Avec un prix autour des 200 euros, les FreeClip 2 se placent clairement dans le segment premium, mais restent moins chers que la concurrence.

Pour celles et ceux qui recherchent un design ouvert distinctif, élégant et technologiquement abouti, les FreeClip 2 constituent une proposition sérieuse. Huawei parvient ici à proposer une alternative crédible aux géants du secteur, avec une identité bien marquée et un rapport prestations/prix finalement assez équilibré.