Huawei MatePad 11.5 S : Un écran PaperMatte 2.0 qui supprime les reflets et simule le papier

Huawei vient de lancer mondialement sa nouvelle MatePad 11.5 S, une tablette qui ne cherche pas seulement à être plus rapide ou plus fine : elle veut résoudre le plus gros défaut des tablettes modernes — les reflets et la sensation de « glisser sur du verre » lorsqu’on écrit.

La solution de Huawei ? Un nouvel écran PaperMatte, nano-gravé, conçu pour supprimer 99 % des interférences lumineuses et reproduire la résistance d’une feuille de papier.

Contrairement aux films mats à coller soi-même, cette texture est intégrée au verre, ce qui préserve la netteté et la luminosité d’origine.

Ce qui fait la particularité de la MatePad 11.5 S

Fiche technique principale

Écran : 11,5 pouces PaperMatte 2.8K, 144 Hz

Batterie : 8 800 mAh

Épaisseur : 6,2 mm

Poids : 510 g

OS : HarmonyOS 4.2

Options : modèle PaperMatte ou modèle standard (verre classique)

Une vraie sensation papier

Le PaperMatte 2.0 n’est pas qu’un simple revêtement :

supprime presque totalement les reflets, même en extérieur

introduit de la résistance sous la pointe : fini l’effet « savon » typique du verre

protège mieux les yeux en environnement lumineux

Un combo particulièrement séduisant pour les étudiants, les dessinateurs et illustrateurs, ou encore les les preneurs de notes intensifs.

NearLink : l’alternative de Huawei au Bluetooth

La tablette MatePad 11.5 S utilise NearLink, une technologie maison plus rapide, plus stable et avec moins de latence que le Bluetooth classique, pour son stylet, son clavier et ses accessoires.

Résultat : écriture quasi instantanée et meilleure précision.

HarmonyOS 4.2 + GoPaint

Huawei accompagne la tablette d’un nouveau logiciel de dessin, GoPaint, optimisé pour la latence ultra-faible et pour un rendu naturel du trait.

Prix & disponibilité

Les prix annoncés pour l’Europe :

479 € (modèle standard)

529 € (PaperMatte Edition)

Lancement prévu : début 2026.

Même les excellentes tablettes milieu de gamme comme la Galaxy Tab S9 FE de Samsung restent limitées par leurs écrans brillants. En extérieur, pour écrire ou lire, c’est très vite inconfortable. Huawei adopte l’approche inverse : améliorer le confort avant les performances.

Le seul compromis des films mats classiques ? Perte de netteté, diffusion excessive de la lumière et usure rapide. Ici, aucun de ces défauts, car la texture PaperMatte est intégrée au verre lui-même.

Le point faible : toujours pas de Google

Impossible de parler d’un produit Huawei sans évoquer l’absence du Google Play Store, YouTube, Google Docs / Drive, Gmail et Chrome. Pour un usage principal, c’est difficile à ignorer. Pour un usage secondaire (prise de notes, dessin, lecture), la MatePad 11.5 S reste une superbe machine.