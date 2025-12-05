Samsung a passé des années à perfectionner son discours : le futur est pliable. Avec la gamme Fold, le constructeur s’était trouvé un mantra, une forme, une mission. Mais 2025 marque une rupture : le Galaxy Z TriFold n’est plus une simple évolution — c’est un manifeste.

Un appareil à trois panneaux, deux charnières, et une ambition claire : faire entrer la tablette dans votre poche, sans compromis… ou presque.

Le Galaxy Z TriFold, ou comment étendre la philosophie du Fold

Fidèle à sa généalogie pliable, le Galaxy Z TriFold reprend les codes du Galaxy Z Fold classique : un écran extérieur utilisable comme un smartphone, et un grand écran intérieur façon mini-tablette.

Sauf que cette fois, Samsung triple la mise : trois segments d’écran, deux charnières en titane et un dépliage en 10 pouces parfaitement plat.

L’intérieur se protège intégralement grâce à un pliage vers l’intérieur — un choix qui se démarque immédiatement du triple pli extérieur de Huawei, dont l’écran reste exposé aux rayures. Ici, la promesse est claire : un format tablette, sans les angoisses logistiques.

Mais derrière cette simplicité apparente se cachent des défis titanesques : l’alignement parfait des trois panneaux, la cohérence d’affichage, la gestion de deux plis, et la nécessité absolue d’un châssis qui ne flotte pas.

Samsung assure avoir repensé la charnière avec un nouveau système bi-rail en titane, conçu pour réduire le jeu et le fameux « gap » entre les panneaux. Reste à voir ce que cela vaut au quotidien.

Le Galaxy Z TriFold veut être votre « ordinateur qui se plie »

Si le Fold était un smartphone qui voulait jouer à la tablette, le Galaxy Z TriFold inverse la dynamique : c’est une tablette miniature qui se fait smartphone par commodité.

Les usages s’en ressentent immédiatement : multitâche sur une vraie surface, fenêtres juxtaposées façon PC, et applications réorganisées pour bénéficier d’une largeur réelle.

Dans l’application Fichiers, Samsung a même calqué un affichage en trois colonnes digne d’un Finder ou d’un explorateur Windows. On passe d’un smartphone amélioré à un micro-ordinateur portable sans clavier.

Plus marquant encore, DeX fonctionne désormais directement sur l’écran interne, sans moniteur externe. Un vrai mode bureau, nomade, sans accessoire.

Et pour tenir tout ça : 16 Go de RAM. De quoi faire tourner plusieurs apps et les modules Galaxy AI sans surchauffe mentale ni matérielle.

Les compromis : poids, épaisseur… et un grand absent

Qui dit triple écran dit triple responsabilité… et triple contraintes.

C’est épais : Ouvrez-le : 3,9 mm, c’est sexy. Pliez-le deux fois : ça devient un petit pavé. Mais, la physique a ses limites : trois panneaux, deux charnières, plus de renfort… ça pèse.

: Ouvrez-le : 3,9 mm, c’est sexy. Pliez-le deux fois : ça devient un petit pavé. Mais, la physique a ses limites : trois panneaux, deux charnières, plus de renfort… ça pèse. C’est lourd : 309 g. Plus qu’un smartphone. Presque autant qu’une mini tablette. Impossible d’y échapper.

: 309 g. Plus qu’un smartphone. Presque autant qu’une mini tablette. Impossible d’y échapper. Il y a deux plis : Samsung a amélioré l’esthétique des creases, mais un tri-fold impose deux transitions visibles. Reste à juger la gêne sur le long terme.

: Samsung a amélioré l’esthétique des creases, mais un tri-fold impose deux transitions visibles. Reste à juger la gêne sur le long terme. Toujours pas de S Pen : C’est LE grand mystère. Une tablette de 10 pouces sans stylet ? Samsung dit que la structure complexe ne permet pas d’intégrer le digitizer. On y perd un usage créatif qui aurait pourtant eu du sens.

: C’est LE grand mystère. Une tablette de 10 pouces sans stylet ? Samsung dit que la structure complexe ne permet pas d’intégrer le digitizer. On y perd un usage créatif qui aurait pourtant eu du sens. Un lancement limité, un prix qui s’annonce stratosphérique : Samsung commence en Corée, puis quelques marchés triés sur le volet. Et le tarif — encore inconnu — dépassera logiquement celui d’un Fold Ultra.

Le Galaxy Z TriFold reste un « device de vitrine », une démonstration technique avant la démocratisation.

Le reste : du Samsung premium, sans surprise

Hormis son format exotique, le Galaxy Z TriFold reste un pur produit haut de gamme Samsung :

Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Écran 10 pouces Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz

Écran externe 6,5 pouces, 120 Hz

Batterie 5 600 mAh, une première pour un foldable Samsung

Capteur photo principal de 200 mégapixels, plus ultra grand-angle + téléobjectif

Android 16 + One UI 8 + Galaxy AI

Une fiche technique qui dit : « pas d’excuse, pas de compromis hors du design. »

Samsung signe le premier « vrai » triple pli de masse

Le Galaxy Z TriFold n’est pas là pour remplacer votre smartphone. Ni même pour concurrencer les tablettes classiques. C’est un objet frontière, à mi-chemin entre l’innovation et la démonstration, qui montre une chose : Samsung veut redéfinir le format tablette-smartphone, et ne plus seulement l’adapter.

Avec ses concessions (poids, absence de S Pen, prix), le Galaxy Z TriFold ne vise pas le grand public. Mais, il ouvre un nouveau chapitre du pliable : celui où la tablette devient aussi personnelle, nomade et de poche que le téléphone.

Un territoire que Samsung explore seul — et qui pourrait bien tracer la voie du futur.