Apple préparerait deux nouveaux MacBook pour 2026 — dont un modèle d’entrée totalement inédit

Une nouvelle fuite affirme que Apple s’apprête à relancer en 2026 une gamme de MacBook complètement repensée, avec non seulement un nouveau modèle d’entrée de gamme, mais aussi un MacBook Pro révolutionnaire doté de nouvelles technologies attendues depuis des années.

Selon un rapport de 9to5Mac, ces deux ordinateurs devraient transformer la stratégie d’Apple dans le monde du PC, tout en ouvrant la porte à des expériences inédites pour les utilisateurs.

Le grand retour du « MacBook » : un nouveau modèle d’entrée à petit prix

Depuis des années, le MacBook Air occupe la place d’ordinateur le plus abordable chez Apple. Mais, cela pourrait changer : plusieurs sources confirment l’arrivée d’un MacBook sans suffixe, censé devenir le nouveau point d’entrée de la gamme.

Ce que l’on sait du futur MacBook (2026) :

Écran 12,9 pouces, une taille totalement nouvelle pour Apple dans cette catégorie

Nouveaux coloris vifs : bleu, rose, jaune — à la manière des iPhone et iPad d’entrée de gamme

Puce A18 Pro, la même que dans l’iPhone 16 Pro (2024)

Prix visé : 599 à 699 dollars, un tarif jamais vu depuis des années chez Apple

Sortie estimée : Q1 2026

Le choix d’un processeur de classe iPhone, bien moins puissant qu’un M-series, permettrait à Apple de réduire drastiquement le prix pour s’attaquer au marché des PC « budget ».

Cette machine ne serait donc pas conçue pour rivaliser avec les MacBook Air actuels, mais pour créer une nouvelle catégorie ultra-abordable.

Un nouveau MacBook Pro : puce M6 et innovations majeures

Apple préparerait également un MacBook Pro M6, attendu pour fin 2026, et qui pourrait marquer l’un des plus grands changements de la gamme depuis plus d’une décennie.

D’après les rumeurs, le MacBook Pro 2026 ne serait pas qu’une simple mise à niveau de processeur : il introduirait plusieurs nouveautés majeures.

Fonctionnalités attendues du MacBook Pro M6 :

Écran OLED (une première pour un Mac)

Écran tactile — une avancée très demandée, que Tim Cook refusait jusqu’ici

Disparition totale de la notch

Option 5G intégrée

via un modem Apple C2, successeur du C1 utilisé dans l’iPhone 16e

Nouvelle architecture M6, offrant un bond générationnel significatif

Si ces éléments se confirment, ce MacBook Pro pourrait devenir le plus grand redesign depuis le MacBook Pro 2016 et potentiellement inaugurer une nouvelle ère de convergence entre iPad et Mac.

Une stratégie claire : un Mac plus accessible, un autre plus ambitieux

Ces deux modèles serviraient deux objectifs très différents, mais complémentaires :