Un MacBook d’entrée de gamme en 2026 sera équipé d’une puce série A et d’un écran de 13,6 pouces

MacBook abordable : Apple prépare un modèle à 600 dollars pour 2026

Apple pourrait bientôt bousculer son image de marque premium avec un produit inattendu : un MacBook abordable, vendu autour de 600 dollars, selon un nouveau rapport de Mark Gurman (Bloomberg).

Ce modèle, prévu pour le premier semestre 2026, viserait les étudiants, les utilisateurs occasionnels et les entreprises à budget serré, concurrençant directement les Chromebooks et les PC Windows d’entrée de gamme.

Un MacBook sous puce série A, pas série M

Contrairement à tous les récents MacBook, ce modèle — nom de code : J700 — n’utiliserait pas de puce série M (comme les M2, M3 ou M5), mais plutôt une puce de série A dérivée de l’iPhone. Selon Bloomberg, les prototypes testés affichent déjà de meilleures performances que le M1 sorti en 2020.

En clair : ce MacBook « A-chip » ne sera pas un foudre de guerre, mais il sera plus rapide que les anciens MacBook Air M1 — avec une consommation bien plus faible.

Le processeur A18 Pro, le même que celui des iPhone 16 Pro, serait la base la plus probable.

Un design entièrement nouveau, mais simplifié

Apple prévoirait un châssis repensé pour ce modèle, avec quelques compromis destinés à contenir les coûts :

Écran LCD au lieu d’un panneau mini-LED ou OLED,

Taille légèrement inférieure à 13,6 pouces,

Matériaux plus légers et potentiellement plus colorés (argent, bleu, rose, jaune selon Ming-Chi Kuo),

Moins de ports, mais compatibilité avec les accessoires MagSafe et USB-C.

Malgré ces ajustements, Bloomberg indique qu’il s’agira d’un design entièrement nouveau, et non d’une simple déclinaison du MacBook Air actuel.

Une cible claire : éducation et bureautique

Le MacBook « éco » sera conçu pour les tâches légères : navigation Web, bureautique et travail collaboratif, retouches photo ou montage vidéo de base, ou encore streaming multimédia.

Apple veut séduire les utilisateurs qui envisagent un Chromebook ou un iPad + clavier — l’ensemble coûtant environ 600 dollars, soit le même positionnement tarifaire que ce futur MacBook.

L’objectif : pénétrer le marché éducatif et les institutions publiques, où Apple a perdu du terrain face à Google et Microsoft.

Un pari risqué mais stratégique

À ce tarif, Apple s’attaque à un segment où elle n’a jamais vraiment été présente. Mais, la marque ne semble pas vouloir rivaliser avec les Chromebooks à 250 dollars — l’idée n’est pas d’être « le moins cher », mais d’offrir l’expérience macOS à un prix accessible.

Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large :

Les puces Apple M5 équiperont les MacBook Air dès début 2026, suivis par les MacBook Pro M5 Pro/M5 Max.

Apple cherche à diversifier sa gamme pour répondre à la demande croissante de machines plus abordables dans un marché PC en déclin.

L’arrêt du support de Windows 10 en 2025 pourrait pousser certains utilisateurs à basculer vers macOS plutôt que vers Windows 11.

Avec ce futur modèle à 600 dollars, Apple s’apprête à casser une tradition vieille de 20 ans : proposer un Mac à prix accessible. Un pari audacieux : un MacBook pour les masses — sans sacrifier l’ADN Apple.