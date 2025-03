Accueil » MacBook Air M4 : Plus de puissance, prix en baisse, et nouvelle couleur !

Apple a officiellement lancé un nouveau MacBook Air M4 équipé de la puce Apple M4, marquant une évolution notable en termes de performances et d’efficacité énergétique. Cette mise à jour tant attendue signifie que toute la gamme de Mac portables d’Apple est désormais équipée de la puce M4, une transition majeure qui vise à renforcer la cohérence et la puissance de ses ordinateurs.

Le MacBook Air M4 conserve le même design introduit en 2022, sans changements majeurs au niveau du châssis, de l’écran, des haut-parleurs ou du clavier. Apple semble vouloir conserver ce format encore quelques années avant d’introduire une nouvelle refonte.

Cependant, l’arrivée du M4 apporte une amélioration des performances. Selon Apple, cette nouvelle puce permettrait aux utilisateurs d’effectuer des tâches exigeantes, comme le montage vidéo et la retouche photo jusqu’à deux fois plus rapidement que sur le MacBook Air M1. Les propriétaires de cette première version sous architecture Apple Silicon pourraient donc trouver un intérêt à effectuer une mise à niveau.

MacBook Air M4 : Un prix plus attractif et une nouvelle couleur

L’une des grandes surprises de cette annonce est la baisse de prix. Le MacBook Air M4 commence désormais à 1 199 euros. Ce positionnement tarifaire plus agressif pourrait séduire encore plus d’utilisateurs à la recherche d’un ultraportable puissant et accessible.

De plus, Apple introduit une nouvelle teinte « Bleu ciel », qui vient s’ajouter aux couleurs existantes. Cela rappelle l’époque où Apple proposait des MacBook colorés, un choix qui pourrait plaire à ceux qui souhaitent un peu plus de personnalisation dans leur matériel.

Si le design reste inchangé, Apple a tout de même ajouté quelques fonctionnalités pratiques. Le MacBook Air M4 est désormais capable de gérer deux écrans externes, en plus de son propre écran intégré, une amélioration significative pour les utilisateurs qui ont besoin d’un setup multi-écrans.

Autre nouveauté : l’ordinateur est équipé d’une nouvelle caméra 12 mégapixels avec Center Stage, qui permet un cadrage automatique pendant les appels vidéo, améliorant ainsi l’expérience de visioconférence sur macOS.

Disponibilité et avenir des Mac avec puce M4

Les MacBook Air M4 de 13 et 15 pouces sont déjà disponibles en précommande et seront officiellement lancés le 12 mars 2025. Avec cette mise à jour, Apple intègre désormais la puce M4 dans plusieurs de ses ordinateurs, notamment le MacBook Air, le MacBook Pro, l’iMac et le Mac Studio.

Toutefois, certains modèles comme le Mac Pro n’ont pas encore effectué la transition vers la puce M4. D’après les rumeurs, Apple pourrait rapidement introduire un MacBook Pro avec une puce M5 dès la fin de 2025, confirmant ainsi son intention d’accélérer son cycle de mises à jour annuelles pour ses Mac.

En attendant, le MacBook Air M4 représente une mise à jour solide, avec plus de puissance, un prix plus compétitif et quelques améliorations pratiques, tout en conservant le design qui a fait son succès ces dernières années.