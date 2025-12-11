Accueil » Vivo S50 & S50 Pro Mini : un lancement explosive en approche

Vivo S50 & S50 Pro Mini : un lancement explosive en approche

Vivo S50 & S50 Pro Mini : un lancement explosive en approche

À quelques jours de leur révélation officielle, les vivo S50 et vivo S50 Pro Mini se dévoilent déjà. Fiches techniques, couleurs, rebranding global : voici tout ce qu’on sait, et ce que ça dit de la stratégie de Vivo.

Vivo n’attend pas le 15 décembre pour jouer cartes sur table.

Les vivo S50 et S50 Pro Mini, déjà visibles en précommande sur les plus grandes plateformes chinoises, orchestrent un teasing parfaitement huilé : configurations précises, couleurs, specs clés, et même le futur rebranding international. Et, à la lecture des fuites… on comprend vite que vivo veut frapper fort sur le segment premium abordable.

Un duo parfaitement calibré — mémoire, stockage, couleurs : Vivo soigne son positionnement

Vivo S50 : quatre versions, quatre coloris

12/256 Go

16/256 Go

12/512 Go

16/512 Go

Coloris :

Space Black

Confession White

Serene Blue

Inspirational Purple

Un éventail large, pensé pour couvrir l’entrée du segment premium comme sa partie la plus ambitieuse.

Vivo S50 Pro Mini : un trio plus compact et plus musclé

12/256 Go

12/512 Go

16/512 Go

Coloris :

Space Black

Confession White

Inspirational Purple

Moins de couleurs… mais plus de puissance. Ce n’est pas un hasard.

Fiches techniques : le vivo S50 mise sur l’équilibre, le Pro Mini sur la performance brute

Vivo S50 — Le discret “flagship killer” :

Écran OLED 6,59 pouces — 1.5K

Snapdragon 8s Gen 3

Batterie 6 500 mAh + charge 90W

Capteur LYT-700V (50 MP)

Un smartphone pensé pour le quotidien premium : grande autonomie, hautes performances, et un appareil photo principal renforcé.

Vivo S50 Pro Mini — Le compact… qui dépasse les grands

Écran OLED 6,31 pouces — 1.5K

Snapdragon 8 Gen 5 (oui, le tout dernier)

Batterie 6 500 mAh + 90W / 40W sans-fil

Sony IMX921 — 50 MP

Petite taille, grande ambition — ce modèle pourrait devenir le chouchou des marchés internationaux.

Une base commune ultra-premium… étonnante pour la gamme S

Les deux modèles partagent plusieurs éléments habituellement réservés aux fleurons Vivo :

RAM LPDDR5X

Stockage UFS 4.1

Caméra frontale 50 mégapixels

Périscope 50 mégapixels Sony IMX882 (un luxe rare hors ultra-premium)

Structure en métal de qualité aérospatiale

Capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran

IP68 / IP69 : résistance poussière & immersion, mais aussi aux jets haute pression

OriginOS 6 (Android 16)

Le message est clair : Vivo normalise des technologies haut de gamme dans une gamme intermédiaire. Une stratégie qui rappelle l’époque où OnePlus cassait les codes… mais avec une maturité industrielle bien supérieure.

Le vivo S50 Pro Mini deviendra le Vivo X300 FE

C’est désormais confirmé : le Vivo S50 Pro Mini sera rebadgé en vivo X300 FE pour le marché global. Un choix cohérent avec un format compact, des spécifications premium, et des performances Snapdragon de dernière génération.

L’international a toujours été friand de modèles “FE” ultra compétitifs, et Vivo semble vouloir prendre la place laissée vacante par Samsung sur ce créneau.

Le 15 décembre s’annonce donc moins comme un simple lancement, et plus comme le début d’un tournant stratégique pour Vivo.