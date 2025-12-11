Vivo S50 & S50 Pro Mini : un lancement explosive en approche

À quelques jours de leur révélation officielle, les vivo S50 et vivo S50 Pro Mini se dévoilent déjà. Fiches techniques, couleurs, rebranding global : voici tout ce qu’on sait, et ce que ça dit de la stratégie de Vivo.
Vivo n’attend pas le 15 décembre pour jouer cartes sur table.
Les vivo S50 et S50 Pro Mini, déjà visibles en précommande sur les plus grandes plateformes chinoises, orchestrent un teasing parfaitement huilé : configurations précises, couleurs, specs clés, et même le futur rebranding international. Et, à la lecture des fuites… on comprend vite que vivo veut frapper fort sur le segment premium abordable.
Un duo parfaitement calibré — mémoire, stockage, couleurs : Vivo soigne son positionnement
Vivo S50 : quatre versions, quatre coloris
- 12/256 Go
- 16/256 Go
- 12/512 Go
- 16/512 Go
Coloris :
- Space Black
- Confession White
- Serene Blue
- Inspirational Purple
Un éventail large, pensé pour couvrir l’entrée du segment premium comme sa partie la plus ambitieuse.
Vivo S50 Pro Mini : un trio plus compact et plus musclé
- 12/256 Go
- 12/512 Go
- 16/512 Go
Coloris :
- Space Black
- Confession White
- Inspirational Purple
Moins de couleurs… mais plus de puissance. Ce n’est pas un hasard.
Fiches techniques : le vivo S50 mise sur l’équilibre, le Pro Mini sur la performance brute
Vivo S50 — Le discret “flagship killer” :
- Écran OLED 6,59 pouces — 1.5K
- Snapdragon 8s Gen 3
- Batterie 6 500 mAh + charge 90W
- Capteur LYT-700V (50 MP)
Un smartphone pensé pour le quotidien premium : grande autonomie, hautes performances, et un appareil photo principal renforcé.
Vivo S50 Pro Mini — Le compact… qui dépasse les grands
- Écran OLED 6,31 pouces — 1.5K
- Snapdragon 8 Gen 5 (oui, le tout dernier)
- Batterie 6 500 mAh + 90W / 40W sans-fil
- Sony IMX921 — 50 MP
Petite taille, grande ambition — ce modèle pourrait devenir le chouchou des marchés internationaux.
Une base commune ultra-premium… étonnante pour la gamme S
Les deux modèles partagent plusieurs éléments habituellement réservés aux fleurons Vivo :
- RAM LPDDR5X
- Stockage UFS 4.1
- Caméra frontale 50 mégapixels
- Périscope 50 mégapixels Sony IMX882 (un luxe rare hors ultra-premium)
- Structure en métal de qualité aérospatiale
- Capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran
- IP68 / IP69 : résistance poussière & immersion, mais aussi aux jets haute pression
- OriginOS 6 (Android 16)
Le message est clair : Vivo normalise des technologies haut de gamme dans une gamme intermédiaire. Une stratégie qui rappelle l’époque où OnePlus cassait les codes… mais avec une maturité industrielle bien supérieure.
Le vivo S50 Pro Mini deviendra le Vivo X300 FE
C’est désormais confirmé : le Vivo S50 Pro Mini sera rebadgé en vivo X300 FE pour le marché global. Un choix cohérent avec un format compact, des spécifications premium, et des performances Snapdragon de dernière génération.
L’international a toujours été friand de modèles “FE” ultra compétitifs, et Vivo semble vouloir prendre la place laissée vacante par Samsung sur ce créneau.
Le 15 décembre s’annonce donc moins comme un simple lancement, et plus comme le début d’un tournant stratégique pour Vivo.